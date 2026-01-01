Įdiek FusionDirectory vienu spustelėjimu.
Žiniatinklio tapatybės valdymas, skirtas LDAP, Samba, Kerberos, pašto, DNS, DHCP ir SSH raktų administravimui.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su FusionDirectory
„FusionDirectory“ yra atvirojo kodo tapatybės ir prieigos valdymo programa, kuri standartinį LDAP katalogą paverčia valdoma platforma naudotojams, grupėms, el. pašto paskyroms, „Samba“ bendrinamiems ištekliams, „Kerberos“ pagrindiniams elementams ir dešimtims kitų sistemos paslaugų. Užuot rašius ldif failus ar naudojant ldapsearch iš komandų eilutės, administratoriai dirba žiniatinklio sąsajoje, kuri supranta paslaugų, prie kurių jie jungiasi, schemas.
Savarankiškai talpinant „FusionDirectory“ VPS serveryje, katalogas – kiekvienos paskyros jūsų tinkle įrašų sistema – lieka visiškai jūsų kontrolėje. Šis diegimas apjungia „OpenLDAP“ posistemį, iš anksto įkeltą su reikalingomis „FusionDirectory“ schemomis, todėl žiniatinklio sąsaja ir jos valdomas katalogas veikia kartu kaip vienas programų paketas.
Pagrindinės FusionDirectory savybės
Žiniatinklio LDAP administravimas
Valdyk naudotojus, grupes, organizacinius vienetus ir ACL naršyklėje, nerašant ldif failų arba nevykdant ldapadd iš terminalo.
Samba ir Kerberos
Suteikti „Samba“ failų bendrinimo paskyras ir „Kerberos“ principus tiesiogiai iš vartotojų įrašų, išlaikant „Windows“ tinklo ir SSO sinchronizaciją su katalogu.
Įskiepių architektūra
Išplėsk katalogą su pasirenkamais moduliais paštui, DNS, DHCP, SSH raktams, sudo taisyklėms, sertifikatams ir slaptažodžių politikoms – įjunk tik tuos, kurių tau reikia.
Komplektuojamas OpenLDAP
Pateikiama su „OpenLDAP“ posistemiu, iš anksto įkeltu su „FusionDirectory“ schemomis, todėl katalogą galima valdyti iš karto po įdiegimo.
Audito seka
Integruotas audito įskiepis įrašo kiekvieną katalogo pakeitimą, nurodydamas, kas, ką ir kada, taip padedant atlikti atitikties patikrinimus ir teismo ekspertizės tyrimus.
Slaptažodžio politikos valdymas
Konfigūruokite slaptažodžio sudėtingumo, galiojimo pabaigos ir užrakinimo taisykles per vartotojo sąsają ir pritaikykite jas visoms vartotojų grupėms iš vieno ekrano.
Kodėl verta naudoti FusionDirectory Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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