Įdiek Notifuse vienu spustelėjimu.
Savitarnos el. pašto platforma rinkodaros kampanijoms ir transakciniams el. laiškams su pristatymu per kelis tiekėjus.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Notifuse
„Notifuse“ yra atvirojo kodo, savarankiškai valdoma el. pašto platforma, kuri sujungia rinkodaros kampanijas ir transakcinių el. laiškų pristatymą į vieną sistemą. Skirtingai nuo prenumerata pagrįstų paslaugų, tokių kaip „Mailchimp“ ar „Brevo“, „Notifuse“ veikia tavo serveryje, pašalindama mokesčius už kiekvieną el. laišką ir išlaikydama tavo prenumeratorių duomenis visiškai privačius ir tavo kontrolėje.
Platforma palaiko kelis el. pašto teikėjus, įskaitant „Amazon SES“, „Mailgun“ ir „Postmark“, kad galėtum nukreipti žinutes per bet kurią posistemę, atitinkančią tavo išlaidų ir pristatomumo reikalavimus. Kampanijų redaktorius su „tempk ir mesk“ funkcija, auditorijos segmentavimas, atidarymo ir paspaudimų sekimas bei REST API programiniams transakciniams el. laiškams suteikia tiek rinkodaros specialistams, tiek kūrėjams viską, ko jiems reikia iš vieno savarankiškai valdomo diegimo.
Pagrindinės Notifuse savybės
Kampanijos redaktorius
Kurk el. pašto kampanijas naudodamas intuityvią „tempk ir mesk“ vizualinę redagavimo priemonę, įskaitant A/B testavimą, planavimą ir peržiūrą realiuoju laiku.
Transakcinio el. pašto API
Siųskite įvykiais suaktyvinamus el. laiškus programiškai, naudodami REST API ir Liquid šablonus, skirtus dinamiškam personalizuotam turiniui.
Daugelio tiekėjų pristatymas
Nukreipk el. laiškus per Amazon SES, Mailgun, Postmark ar bet kurį SMTP teikėją, nekeičiant savo šablonų ar darbo eigų.
Prenumeratorių segmentavimas
Nukreipkite kampanijas į konkrečius auditorijos segmentus pagal prenumeratorių atributus ir ankstesnę įsitraukimo istoriją.
Atidarymo ir paspaudimų sekimas
Įvertink kampanijos našumą naudodamas išsamius atidarymo rodiklius, paspaudimų sekimą ir pristatymo analizę, integruotą į prietaisų skydelį.
Kodėl verta naudoti Notifuse Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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