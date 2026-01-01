Įdiek Fasten Health vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama asmeninių ir šeimos elektroninių medicininių įrašų valdyklė, kuri konsoliduoja sveikatos duomenis iš paslaugų teikėjų ir įrenginių.
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Ką gali kurti su Fasten Health
„Fasten On-Prem“ yra atvirojo kodo savarankiškai talpinama elektroninių medicininių įrašų (EMR) tvarkyklė, kuri leidžia asmenims ir šeimoms konsoliduoti sveikatos duomenis iš gydytojų, ligoninių, laboratorijų ir prijungtų įrenginių į vieną privačią archyvą. Sukurta remiantis FHIR sveikatos priežiūros duomenų standartu ir parašyta „Go“ kalba, ji priima įrašus rankiniu būdu ir per FHIR paketo įkėlimus, eksportuotus iš pacientų portalų, ir pateikia juos vieningoje laiko juostoje kartu su pastabomis, būklėmis, vaistais, alergijomis ir laboratorinių tyrimų rezultatais.
Savarankiškai talpinant „Fasten“ savo VPS serveryje, asmenį identifikuojantys sveikatos duomenys lieka jūsų valdomoje infrastruktūroje, o ne pas SaaS sveikatos įrašų teikėją – tai svarbu, atsižvelgiant į medicininės istorijos jautrumą. Užšifruota „SQLite“ duomenų bazė, vieno dvejetainio failo „Go“ vykdymo aplinka ir registracija kiekvienam vartotojui reiškia, kad mažas VPS serveris patogiai talpina visą asmeninį ar šeimos įrašą.
Pagrindinės Fasten Health savybės
FHIR Bundle įkėlimas
Įkelkite FHIR paketus, eksportuotus iš pacientų portalų arba kitų sveikatos priežiūros sistemų, kad perkeltumėte esamą medicininę istoriją į archyvą.
Natyvioji FHIR saugykla
Saugokite įrašus jų originalia FHIR išteklių forma, kad struktūrizuotos užklausos, eksportavimas ir tolesnis apdorojimas išliktų nepriklausomi nuo tiekėjo.
Rankinis įrašo įvedimas
Pridėk laboratorinių tyrimų rezultatus, sveikatos būkles, vaistus, skiepus ir pastabas rankiniu būdu apie vizitus, paslaugų teikėjus arba ankstesnius įrašus, sukurtus iki FHIR prieigos.
Šeimos paskyros
Tvarkyk partnerių, vaikų ar senstančių šeimos narių įrašus iš vienos vietos su atskiromis vartotojų paskyromis.
Užšifruota duomenų bazė
SQLite duomenų bazė pagal numatytuosius nustatymus yra užšifruota ramybės būsenoje, apsaugant jautrius sveikatos įrašus diske nuo oportunistinės prieigos.
Dokumento priedai
Pridėk nuskaitytus dokumentus, vaizdinę medžiagą ir PDF failus prie vizitų, kad visa ligos istorija būtų vienoje ieškomoje vietoje.
Kodėl verta naudoti Fasten Health Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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