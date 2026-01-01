Įdiek draw.io vienu spustelėjimu.
Nemokama, atvirojo kodo diagramų kūrimo programa, skirta kurti struktūrines schemas, tinklo diagramas, UML ir architektūros vizualizacijas — visiškai savarankiškai talpinama.
Rinkis VPS planą draw.io
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su draw.io
draw.io (diagrams.net) yra nemokamas, atvirojo kodo diagramų kūrimo įrankis, kuriuo pasitiki milijonai inžinierių, architektų ir verslo analitikų. Jis palaiko platų diagramų tipų spektrą – blokų schemas, UML klasių diagramas, objektų-ryšių diagramas, tinklų ir infrastruktūros žemėlapius, BPMN darbo eigas ir dar daugiau – viskas iš patogaus naršyklės redaktoriaus.
Savo VPS serveryje talpinant draw.io reiškia, kad visi diagramų duomenys lieka jūsų infrastruktūroje. Jokie failai nesiunčiami į išorinius serverius, todėl tai yra numatytasis pasirinkimas komandoms, dirbančioms reguliuojamose pramonės šakose, arba toms, kurios turi griežtus duomenų saugojimo reikalavimus. „Docker“ atvaizdis yra be būsenos ir lengvas, be duomenų bazės priklausomybių.
Pagrindinės draw.io savybės
Jokių išorinių priklausomybių
draw.io veikia kaip vienas bekontekstis konteineris, nereikalaujantis jokios duomenų bazės – diagramos duomenys niekada nepalieka tavo serverio.
Platus diagramų palaikymas
Kurk struktūrines schemas, UML, ER diagramas, tinklų žemėlapius, BPMN darbo eigas ir maketus viename bendrame redaktoriuje.
Debesies saugyklos integravimas
Prisijunk prie Google Drive, Microsoft OneDrive ir GitLab, kad saugotum ir versijuotum diagramas šalia savo esamų failų.
Serverio pusės eksportavimas
Eksportuokite diagramas į PDF, PNG, SVG ir Visio (.vsdx) formatus tiesiogiai serveryje, be kliento pusės apdorojimo.
Neprisijungus veikiantis redaktorius
Veikia visiškai neprisijungus, pridėjus
?offline=1 prie URL – idealu izoliuotoms ar apribotoms aplinkoms.
Kodėl verta naudoti draw.io Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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