Įdiek Trudesk vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo pagalbos tarnybos ir užklausų valdymo sprendimas, skirtas pagalbos užklausoms tvarkyti ir darbo krūviui valdyti.
Rinkis VPS planą Trudesk
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Trudesk
„Trudesk“ yra atvirojo kodo pagalbos tarnybos platforma, sukurta naudojant „Node.js“ ir „MongoDB“, skirta palaikymo operacijoms organizuoti ir supaprastinti. Ji suteikia aiškią užklausų valdymo sąsają, kurioje komandos gali kurti, priskirti, nustatyti prioritetus ir spręsti palaikymo užklausas be sudėtingumo, būdingo įmonių alternatyvoms. „Elasticsearch“ integracija leidžia greitai atlikti visų užklausų ir veiklos viso teksto paiešką.
Savarankiškai talpinant „Trudesk“ savo VPS serveryje, visi klientų duomenys lieka tavo kontrolėje, be mokesčių už kiekvieną vartotoją ar trečiųjų šalių duomenų dalijimosi. Pirmasis lankytojas užpildo sąrankos vedlį, kad sukonfigūruotų duomenų bazės ryšį ir sukurtų administratoriaus paskyrą, todėl pradinis diegimas yra paprastas ir saugus.
Pagrindinės Trudesk savybės
Bilietų valdymas
Kurk, priskirk ir stebėk pagalbos užklausas per visą jų gyvavimo ciklą, nustatant prioriteto lygius, atnaujinant būseną ir priskiriant komandai.
Viso teksto paieška
„Elasticsearch“ varoma paieška leidžia agentams akimirksniu rasti užklausas, komentarus ir istoriją visame pagalbos centre.
Komandos bendradarbiavimas
Priskirk bilietus konkretiems agentams ar grupėms, pridėk vidinių pastabų ir stebėk visą veiklą vieningoje pokalbių gijoje.
Vaidmenimis pagrįsta prieiga
Valdyk, ką agentai ir klientai gali matyti ir daryti, naudodami konfigūruojamus naudotojų vaidmenis ir leidimų grupes.
Pranešimų sistema
Informuokite agentus ir klientus el. pašto pranešimais, kai atnaujinami bilietai, priskiriami ar keičiama jų būsena.
Kodėl verta naudoti Trudesk Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu