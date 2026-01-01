Iki 69 % nuolaida Geneac

Įdiek Geneac vienu spustelėjimu.

Savarankiškai talpinamas genealogijos svetainių generatorius, skirtas tavo šeimos medžio, tyrimų ir nuotraukų publikavimui internete.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Geneac vienu spustelėjimu.

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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
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4 TB duomenų srautas
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7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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100 GB NVMe disko talpa
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10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
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21,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Geneac

Geneac yra atvirojo kodo Ruby on Rails programa, skirta genealogijos tyrimams dalytis internete. Ji pateikia žmones, ryšius, nuotraukas ir užrašus vikio stiliaus formatu, kurį lankytojai gali naršyti, o administratoriai valdo pagrindinį šeimos medį iš autentifikuotos užpakalinės sistemos. Duomenų modelis yra specialiai sukurtas genealogijai – asmenys, šeimos, šaltinių citatos, redagavimo istorija ir žymėjimas yra pirmaeilės sąvokos, o ne pritaikyti tinklaraščio įrašai.

Savarankiškai talpinant Geneac, dešimtmečių šeimos tyrimai, nuskaityti dokumentai ir privatūs užrašai lieka tavo serveryje, kur prieigą visiškai kontroliuoji tu. Programa naudoja SQLite ir vietinę failų saugyklą, todėl vienas nuolatinis tomas apima visą svetainę ir gali būti atsarginė kopija kaip įprasta failo kopija be duomenų bazės įrankių.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Geneac savybės

Komanda ir Santykiai

Registruok asmenis su gimimo, mirties ir biografiniais duomenimis, tada susiek juos tėvų, sutuoktinių ir vaikų ryšiais, kad sukurtum naršomą šeimos medį.

Nuotraukos ir Dokumentai

Pridėkite nuskaitytas nuotraukas, sertifikatus ir pirminius dokumentus prie asmenų ir užrašų naudodami „Active Storage“, o vaizdų apdorojimą tvarko „libvips“.

Tyrimų pastabos

Užfiksuokite biografinius pasakojimus ir tyrimų išvadas kaip išsamius užrašus, kuriuos galima žymėti ir susieti su žmonėmis, kuriuos jie aprašo.

Žymėjimas ir paieška

Tvarkyk turinį naudodamas „acts-as-taggable-on“ variklį, kad pavardės, vietos ir temos galėtų būti filtruojamos tarp žmonių, nuotraukų ir užrašų.

Autentifikuotas Administratorius

„Devise“ pagrindu veikianti registracija, prisijungimas ir administratoriaus teisių suteikimas apsaugo redagavimą, tuo pačiu leidžiant šeimos nariams laisvai naršyti paskelbtą svetainę.

Fono vykdytojai

„Resque“ darbuotojas, palaikomas „Redis“, fone vykdo vaizdų apdorojimą ir kitas ilgai trunkančias užduotis, kad žiniatinklio sąsaja išliktų reaguojanti.

Kodėl verta naudoti Geneac Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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