Įdiek Geneac vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas genealogijos svetainių generatorius, skirtas tavo šeimos medžio, tyrimų ir nuotraukų publikavimui internete.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Geneac
Geneac yra atvirojo kodo Ruby on Rails programa, skirta genealogijos tyrimams dalytis internete. Ji pateikia žmones, ryšius, nuotraukas ir užrašus vikio stiliaus formatu, kurį lankytojai gali naršyti, o administratoriai valdo pagrindinį šeimos medį iš autentifikuotos užpakalinės sistemos. Duomenų modelis yra specialiai sukurtas genealogijai – asmenys, šeimos, šaltinių citatos, redagavimo istorija ir žymėjimas yra pirmaeilės sąvokos, o ne pritaikyti tinklaraščio įrašai.
Savarankiškai talpinant Geneac, dešimtmečių šeimos tyrimai, nuskaityti dokumentai ir privatūs užrašai lieka tavo serveryje, kur prieigą visiškai kontroliuoji tu. Programa naudoja SQLite ir vietinę failų saugyklą, todėl vienas nuolatinis tomas apima visą svetainę ir gali būti atsarginė kopija kaip įprasta failo kopija be duomenų bazės įrankių.
Pagrindinės Geneac savybės
Komanda ir Santykiai
Registruok asmenis su gimimo, mirties ir biografiniais duomenimis, tada susiek juos tėvų, sutuoktinių ir vaikų ryšiais, kad sukurtum naršomą šeimos medį.
Nuotraukos ir Dokumentai
Pridėkite nuskaitytas nuotraukas, sertifikatus ir pirminius dokumentus prie asmenų ir užrašų naudodami „Active Storage“, o vaizdų apdorojimą tvarko „libvips“.
Tyrimų pastabos
Užfiksuokite biografinius pasakojimus ir tyrimų išvadas kaip išsamius užrašus, kuriuos galima žymėti ir susieti su žmonėmis, kuriuos jie aprašo.
Žymėjimas ir paieška
Tvarkyk turinį naudodamas „acts-as-taggable-on“ variklį, kad pavardės, vietos ir temos galėtų būti filtruojamos tarp žmonių, nuotraukų ir užrašų.
Autentifikuotas Administratorius
„Devise“ pagrindu veikianti registracija, prisijungimas ir administratoriaus teisių suteikimas apsaugo redagavimą, tuo pačiu leidžiant šeimos nariams laisvai naršyti paskelbtą svetainę.
Fono vykdytojai
„Resque“ darbuotojas, palaikomas „Redis“, fone vykdo vaizdų apdorojimą ir kitas ilgai trunkančias užduotis, kad žiniatinklio sąsaja išliktų reaguojanti.
Kodėl verta naudoti Geneac Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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