Iki 69 % nuolaida InsForge

Įdiek InsForge vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo užpakalinės dalies platforma dirbtinio intelekto kodavimo agentams, apjungiant autentifikavimą, Postgres, saugyklą ir kraštines funkcijas.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek InsForge vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su InsForge

„InsForge“ yra atvirojo kodo, viskas viename, užpakalinės dalies platforma, skirta agentiniam kodavimui. Ji apjungia pagrindinius komponentus, kurių reikia šiuolaikinėms programoms – autentifikavimą, „PostgreSQL“ duomenų bazę su REST ir realaus laiko API, S3 suderinamą failų saugyklą, LLM modelių šliuzą ir „Deno“ pagrindu veikiančias kraštines funkcijas – už vienos administratoriaus vartotojo sąsajos (UI) ir MCP serverio, kurį AI kodavimo agentai gali valdyti programiškai.

Savo VPS serveryje talpinant „InsForge“ platformą, vartotojų paskyros, programos duomenys ir įkelti failai lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių mokesčių už projektą, naudojimo apribojimų ir priklausomybės nuo tiekėjo. Pridėtas MCP serveris leidžia kodavimo agentams, tokiems kaip „Claude“ ir „Cursor“, kurti lenteles, konfigūruoti autentifikavimą, diegti funkcijas ir valdyti saugyklą tiesiai iš tavo redaktoriaus.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės InsForge savybės

Integruotas DI agentas

Komplektuojamas MCP serveris suteikia prieigą prie autentifikavimo, duomenų bazės, saugyklos ir funkcijų kaip įrankių, kuriuos DI kodavimo agentai gali tiesiogiai iškviesti kurdami tavo programėlę.

PostgreSQL su automatine API

Integruotas „PostgREST“ akimirksniu paverčia tavo schemą versijuotu REST API su eilučių lygio saugumu, todėl gali išsiųsti galinius taškus nerašydamas šabloninio kodo.

Integruotas autentifikavimas

El. pašto ir slaptažodžio autentifikavimas, taip pat „OAuth“ teikėjai („Google“, „GitHub“, „Discord“ ir kiti) gali būti prijungti prie tavo kliento vienu SDK iškvietimu.

Edge funkcijos Deno

Rašykite be serverio „TypeScript“ funkcijas, kurios veikia izoliuotoje „Deno“ vykdymo aplinkoje su tiesiogine prieiga prie duomenų bazės ir saugyklos sluoksnio.

S3 suderinama saugykla

Įkelti, teikti ir valdyti failų prieigas per S3-suderinamą saugojimo sluoksnį, kuris veikia vietiškai diske arba su bet kuria S3 talpykla.

Vieningas modelio šliuzas

Su OpenAI suderinamas šliuzas leidžia tavo programėlei kreiptis į kelis LLM teikėjus per vieną API sąsają, o naudojimo stebėjimas ir raktų keitimas tvarkomi centralizuotai.

Kodėl verta naudoti InsForge Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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