Įdiek InsForge vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo užpakalinės dalies platforma dirbtinio intelekto kodavimo agentams, apjungiant autentifikavimą, Postgres, saugyklą ir kraštines funkcijas.
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Ką gali kurti su InsForge
„InsForge“ yra atvirojo kodo, viskas viename, užpakalinės dalies platforma, skirta agentiniam kodavimui. Ji apjungia pagrindinius komponentus, kurių reikia šiuolaikinėms programoms – autentifikavimą, „PostgreSQL“ duomenų bazę su REST ir realaus laiko API, S3 suderinamą failų saugyklą, LLM modelių šliuzą ir „Deno“ pagrindu veikiančias kraštines funkcijas – už vienos administratoriaus vartotojo sąsajos (UI) ir MCP serverio, kurį AI kodavimo agentai gali valdyti programiškai.
Savo VPS serveryje talpinant „InsForge“ platformą, vartotojų paskyros, programos duomenys ir įkelti failai lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių mokesčių už projektą, naudojimo apribojimų ir priklausomybės nuo tiekėjo. Pridėtas MCP serveris leidžia kodavimo agentams, tokiems kaip „Claude“ ir „Cursor“, kurti lenteles, konfigūruoti autentifikavimą, diegti funkcijas ir valdyti saugyklą tiesiai iš tavo redaktoriaus.
Pagrindinės InsForge savybės
Integruotas DI agentas
Komplektuojamas MCP serveris suteikia prieigą prie autentifikavimo, duomenų bazės, saugyklos ir funkcijų kaip įrankių, kuriuos DI kodavimo agentai gali tiesiogiai iškviesti kurdami tavo programėlę.
PostgreSQL su automatine API
Integruotas „PostgREST“ akimirksniu paverčia tavo schemą versijuotu REST API su eilučių lygio saugumu, todėl gali išsiųsti galinius taškus nerašydamas šabloninio kodo.
Integruotas autentifikavimas
El. pašto ir slaptažodžio autentifikavimas, taip pat „OAuth“ teikėjai („Google“, „GitHub“, „Discord“ ir kiti) gali būti prijungti prie tavo kliento vienu SDK iškvietimu.
Edge funkcijos Deno
Rašykite be serverio „TypeScript“ funkcijas, kurios veikia izoliuotoje „Deno“ vykdymo aplinkoje su tiesiogine prieiga prie duomenų bazės ir saugyklos sluoksnio.
S3 suderinama saugykla
Įkelti, teikti ir valdyti failų prieigas per S3-suderinamą saugojimo sluoksnį, kuris veikia vietiškai diske arba su bet kuria S3 talpykla.
Vieningas modelio šliuzas
Su OpenAI suderinamas šliuzas leidžia tavo programėlei kreiptis į kelis LLM teikėjus per vieną API sąsają, o naudojimo stebėjimas ir raktų keitimas tvarkomi centralizuotai.
Kodėl verta naudoti InsForge Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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