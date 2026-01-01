Įdiek Flowise vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo platforma, skirta kurti LLM orkestravimo srautus ir DI agentus, su vizualia intuityvia sąsaja.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Flowise
Flowise yra atvirojo kodo mažai kodo reikalaujanti platforma, kuri leidžia kūrėjams ir komandoms kurti sudėtingas DI programas be didelio programavimo. Jos vizuali vilkimo ir nuleidimo sąsaja leidžia tau sujungti kalbos modelius, vektorines duomenų bazes, atminties sistemas ir išorinius įrankius į darnias darbo eigas. Flowise palaiko OpenAI, Anthropic, Google ir atvirojo kodo modelius, todėl ji yra lanksti įvairiems DI naudojimo atvejams – nuo pokalbių robotų iki RAG programų ir autonominių agentų.
Savarankiškai talpindamas Flowise savo VPS serveryje, tu įgyji visišką savo DI darbo eigų, pokalbių duomenų ir integruotų žinių bazių nuosavybę. Gali prisijungti prie vidinių duomenų bazių ir API, kurių negali pasiekti debesų platformos, ir konfigūruoti išteklius specialiai savo LLM darbo krūviams, be mokesčių už kiekvieną API iškvietimą ar duomenų privatumo problemų.
Pagrindinės Flowise savybės
Vizualinis srauto kūrėjas
Vilkite ir numeskite sąsaja, skirta sudėtingoms AI gijoms kurti iš iš anksto sukurtų mazgų, nerašant orkestravimo kodo.
RAG pagalba
Integruotos informacijos paieška papildyto generavimo galimybės su vektorinės duomenų bazės integracija, skirtos kurti žiniomis pagrįstas DI programas.
Kelių LLM palaikymas
Prisijunk prie OpenAI, Anthropic, Google, Cohere ir vietinių atvirojo kodo modelių iš vienos vieningos sąsajos.
Agentų karkasai
Kurkite autonominius DI agentus, kurie naudoja įrankius, mąsto atlikdami daugiapakopes užduotis ir išlaiko pokalbių atmintį per sesijas.
API integracija
Pateik bet kokį srautą kaip API galinį tašką, kad integruotum dirbtinio intelekto galimybes tiesiai į savo esamas programas ir darbo eigas.
Kodėl verta naudoti Flowise Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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