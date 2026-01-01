Įdiek iTop vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo ITSM platforma ir CMDB, skirta valdyti IT paslaugas, infrastruktūrą ir palaikymo darbo eigas.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su iTop
iTop (IT operacijų portalas) yra visiškai atvirojo kodo, žiniatinklio pagrindu veikianti IT paslaugų valdymo platforma, sukurta remiantis geriausia ITIL praktika. Ji sujungia galingą konfigūracijos valdymo duomenų bazę su pagalbos tarnybos, incidentų, problemų, pakeitimų ir paslaugų valdymo moduliais – viskas vienoje savarankiškai talpinamoje programoje.
Skirtingai nei SaaS ITSM įrankiai, kurie apmokestina už kiekvieną agentą, savo VPS serveryje talpinamas iTop suteikia tavo IT komandai visišką duomenų, pritaikymo ir integracijų kontrolę. Gali išplėsti iTop naudodamas priedus iš „iTop Hub“, kad pritaikytum jį savo specifiniams veiklos procesams.
Pagrindinės iTop savybės
Integruota CMDB
Stebėk visą IT turtą ir jų ryšius visiškai pritaikomoje duomenų bazėje su grafine poveikio analize.
Incidentas ir pagalbos tarnyba
Tvarkyk pagalbos užklausas su SLA stebėjimu, naudotojų pranešimais ir išsamiu audito žurnalu apie kiekvieną atliktą veiksmą.
Pokyčių valdymas
Planuoti ir tvirtinti pakeitimus naudojant struktūrizuotas darbo eigas, kurios padeda išlaikyti tavo IT aplinką stabilią ir atsekamą.
Paslaugų katalogas
Apibrėžk ir valdyk paslaugų pasiūlymus, sutartis ir SLA tikslus visoje savo IT organizacijoje.
Išplečiamas papildiniais
Išplėsk iTop naudojant bendruomenės ir komercinius plėtinius iš iTop Hub, nekeičiant pagrindinio kodo.
Kodėl verta naudoti iTop Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.