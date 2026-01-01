Įdiek Tracearr vienu spustelėjimu.
Vieningas srautų stebėjimo valdymo skydelis, skirtas Plex, Jellyfin ir Emby, su realaus laiko analize ir paskyrų dalijimosi aptikimu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Tracearr
„Tracearr“ yra atvirojo kodo stebėjimo platforma, kuri sujungia „Plex“, „Jellyfin“ ir „Emby“ į vieną prietaisų skydelį. Stebėk aktyvius srautus realiuoju laiku, peržiūrėk visą seansų istoriją su geografinės vietos duomenimis ir analizuok bibliotekos duomenis – visa tai be kelių įrankių derinimo.
Skirtingai nei „Tautulli“ ar „Jellystat“, „Tracearr“ veikia visuose trijuose pagrindiniuose medijos serveriuose vienu metu. Jo integruotas dalijimosi aptikimo variklis naudoja šešių tipų taisykles – įskaitant neįmanomą kelionę ir įrenginio greitį – kad automatiškai pažymėtų įtartiną paskyros veiklą, apsaugodamas tavo serverį nuo netinkamo naudojimo.
Pagrindinės Tracearr savybės
Kelių serverių valdymo skydas
Prijunk Plex, Jellyfin ir Emby prie vienos sąsajos ir stebėk visus serverius iš vienos vietos.
Bendrinimo aptikimas
Šeši taisyklių tipai – įskaitant neįmanomas keliones ir vienalaikių srautų limitus – automatiškai pažymi ir įvertina įtartiną paskyros veiklą.
Srauto analitika
Matyk, kas ką žiūrėjo, kada ir kokiame įrenginyje, su kodekų suskirstymais, perkodavimo santykiais ir pralaidumo naudojimu per sesiją.
Bibliotekos įžvalgos
Specialūs puslapiai, skirti kokybiškam platinimui, saugyklos investicijų grąžai, dublikatų aptikimui ir įsitraukimo metrikai – visai tavo medijos kolekcijai.
Tikralaikiai pranešimai
Discord webhook'ai ir individualūs pranešimai suveikia akimirksniu, kai suveikia bendrinimo taisyklės arba nukrenta naudotojų pasitikėjimo balai.
Duomenų įkėlimas
Perkelk esamą peržiūrų istoriją iš Tautulli arba Jellystat, kad pradėtum su visu kontekstu, o ne nuo nulio.
Kodėl verta naudoti Tracearr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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