Įdiek Logseq vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama, privatumą užtikrinanti žinių bazė ir struktūrizavimo įrankis, kuris veikia kaip greita statinė žiniatinklio programėlė, su užrašais, saugomais naršyklės valdomame vietiniame aplanke.
Rinkis VPS planą Logseq
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Logseq
Logseq yra į privatumą orientuota atvirojo kodo žinių valdymo ir struktūrizavimo platforma – blokais pagrįsti užrašai, dvipusės nuorodos, dienos žurnalai, grafiko stiliaus užrašų ryšiai ir užklausoma žinių bazė, visi rašomi Markdown arba Org-mode failuose diske. Logseq žiniatinklio programėlė yra statinė SPA, kuri veikia visiškai tavo naršyklėje; šis šablonas ją talpina pats, todėl JavaScript, kuris valdo tavo užrašus, ateina iš infrastruktūros, kurią tu kontroliuoji, o ne iš trečiosios šalies.
Užrašai saugomi lokaliai tavo naršyklėje naudojant File System Access API, o tai reiškia, kad duomenys niekada nepasiekia serverio, kuriame talpinama SPA – puikiai tinka „Pasitikiu savo CDN“ darbo eigoms, kai vartotojas nori Logseq vartotojo sąsajos, bet nenori priklausyti nuo logseq.com ar bet kurio debesies sinchronizavimo paslaugų teikėjo. Sujunk diegimą su Logseq darbalaukio programėle, git sinchronizavimu arba iCloud/OneDrive aplankų sinchronizavimu, kad galėtum pasiekti tuos pačius užrašų failus iš skirtingų įrenginių.
Pagrindinės Logseq savybės
Blokinis struktūrizatorius
Kiekviena eilutė yra velkamas blokas su dvipusėmis nuorodomis, įterpimais ir nuorodomis – idealiai tinka netiesinio mąstymo žmonėms ir PKM darbo eigoms.
Markdown ir Org-mode
Užrašai yra paprasti „Markdown“ arba „Org-mode“ failai, saugomi diske, todėl juos galima redaguoti bet kurioje teksto rengyklėje ir jie išliks net pasibaigus „Logseq“ gyvavimo ciklui ateityje.
Kasdienis dienoraštis
Dienos užrašų puslapiai sukuria sąmonės srauto žurnalą, kuris laikui bėgant atskleidžia dėsningumus ir be pastangų susieja su teminiais puslapiais.
Grafiko rodinys
Vizualizuokite užrašų ryšius interaktyviame grafike, kad būtų lengviau atrasti paslėptus ryšius nuolat augančioje žinių bazėje.
Užklausos ir šablonai
Vykdyk Datalog užklausas savo žinių bazėje ir kurk daugkartinio naudojimo šablonus susitikimų užrašams, knygoms, projektams ir pasikartojantiems darbo procesams.
Privatumą užtikrinantis dizainas
Žiniatinklio programėlė veikia visiškai kliento pusėje; pastabos saugomos naršyklės valdomame vietiniame aplanke ir niekada nepalieka tavo įrenginio, nebent pasirinksi „git“ sinchronizavimą ar kitą sinchronizavimo sluoksnį.
Kodėl verta naudoti Logseq Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.