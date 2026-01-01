Įdiek Deluge vienu spustelėjimu.
Lengvas BitTorrent klientas su web sąsaja, įskiepių palaikymu ir sklandžia medijos automatizavimo integracija.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Deluge
Deluge yra daug funkcijų turinti, lengva BitTorrent kliento programa, sukurta naudojant libtorrent biblioteką, siūlanti visas esmines torrent valdymo galimybes per švarią naršyklės sąsają. Ji palaiko protokolo šifravimą, DHT, mainus tarp vartotojų, tarpinio serverio maršrutizavimą, greičio valdymą ir įskiepių ekosistemą – todėl tai patikimas pasirinkimas tiek atsitiktiniam atsisiuntimui, tiek pažangioms medijos automatizavimo sąrankoms.
Įdiegus Deluge VPS serveryje, gaunamas dedikuotas pralaidumas nuolatiniam dalijimuisi ir atsisiuntimui, nesunaudojant tavo namų interneto ryšio ar duomenų limitų. Nuolat veikianti aplinka palaiko gerus santykius privačiuose trekeriuose, sklandžiai integruojasi su automatizavimo įrankiais, tokiais kaip Sonarr ir Radarr, ir išlaiko tavo torrent veiklą izoliuotą dedikuotoje infrastruktūroje su statiniu IP adresu.
Pagrindinės Deluge savybės
Naršykle pagrįsta sąsaja
Valdyk visus torentus iš bet kurio įrenginio per adaptyviąją žiniatinklio sąsają, o tam nereikės diegti darbalaukio kliento ar palaikyti tiesioginės prieigos prie serverio.
Medijos automatizavimo integracija
Integruojasi natūraliai su Sonarr, Radarr ir Lidarr automatiniam turinio atsisiuntimui, pervadinimui ir bibliotekos tvarkymui.
Protokolo šifravimas
Užšifruoja BitTorrent srautą, kad sumažintų IPT ribojimą ir pagerintų privatumą visai torrent veiklai serveryje.
Įskiepių sistema
Išplėskite funkcionalumą naudodami įskiepius, skirtus etiketėms, planavimui, RSS srautams, interneto sėkloms ir nuotoliniam klientų valdymui.
Detalūs greičio valdikliai
Nustatykite visuotinius ir atskiriems torrentams įkėlimo / atsisiuntimo limitus su planavimo galimybe, kad galėtumėte valdyti pralaidumo naudojimą visą dieną.
Kodėl verta naudoti Deluge Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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