Įdiek Linkding vienu spustelėjimu.
Minimalus, savarankiškai talpinamas žymių tvarkytuvas su žymėmis pagrįstu organizavimu ir viso teksto paieška.
Rinkis VPS planą Linkding
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Linkding
Linkding yra supaprastintas, savarankiškai talpinamas žymių tvarkytuvas, sukurtas greičiui ir paprastumui. Jis automatiškai ištraukia puslapių pavadinimus ir aprašymus, kai išsaugai nuorodą, palaiko hierarchinį žymėjimą ir suteikia galingą viso teksto paiešką visoje tavo kolekcijoje. Aiškioje sąsajoje dėmesys sutelkiamas į tavo žymes, o ne į patį įrankį.
Savarankiškai talpindamas Linkding savo VPS serveryje, išlaikai savo naršymo įpročius ir tyrimų interesus visiškai privačius, be reklamų, sekimo ir trečiųjų šalių prieigos. Vienas lengvas konteineris su SQLite saugykla reiškia minimalų resursų naudojimą ir lengvą priežiūrą.
Pagrindinės Linkding savybės
Žymėmis pagrįsta organizacija
Tvarkyk žymes naudojant hierarchines žymes ir automatinį užbaigimą, kad greitai suskirstytum į kategorijas ir rastum išsaugotas nuorodas.
Viso teksto paieška
Ieškok žymių pavadinimuose, aprašymuose ir archyvuotame puslapio turinyje, kad rastum tiksliai tai, ką išsaugojai.
Automatinis archyvavimas
Archyvuokite visų puslapių momentines nuotraukas ir sutaupykite laiko, kad pažymėtas turinys liktų pasiekiamas net tada, kai originalūs URL adresai dingsta.
Naršyklės plėtiniai
Gali išsaugoti puslapius į Linkding tiesiai iš savo naršyklės su specialiais plėtiniais, skirtais Chrome ir Firefox.
REST API prieiga
Automatizuokite žymių valdymą ir integruokite su kitais įrankiais per švarų REST API.
Kodėl verta naudoti Linkding Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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