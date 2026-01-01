Įdiek Kong vienu spustelėjimu.
Didelio našumo atvirojo kodo API šliuzas, skirtas valdyti, apsaugoti ir didinti mikroservisų bei API mastelį.
Rinkis VPS planą Kong
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Kong
„Kong“ yra plačiausiai pasaulyje diegiama atvirojo kodo API sąsaja, sukurta „OpenResty“ (Nginx + LuaJIT) pagrindu, užtikrinanti submilisekundinį vėlavimą dideliu mastu. Ji veikia prieš tavo paslaugas, kad tvarkytų autentifikavimą, užklausų ribojimą, srauto nukreipimą ir stebėjimą per gausią daugiau nei 50 įskiepių ekosistemą – nekeičiant tavo programos kodo.
Paleidus „Kong“ savo VPS, tau suteikiama visiška kontrolė virš API srauto, įskiepių konfigūracijos ir jautrių kredencialų, be valdomų API sąsajos paslaugų naudojimu pagrįsto apmokestinimo. Šis diegimas apima „PostgreSQL“, skirtą „Kong“ konfigūracijai išsaugoti, ir yra paruoštas gamybos API valdymui nuo pat paleidimo momento.
Pagrindinės Kong savybės
Centralizuotas autentifikavimas
Užtikrinkite OAuth 2.0, JWT, API raktų ir HMAC autentifikavimą visose paslaugose iš vieno valdymo taško.
Spartos ribojimas
Apsaugokite aukštesniojo lygio paslaugas nuo srauto šuolių, nustatydami vartotojo arba bendrus užklausų dažnio limitus be kodo pakeitimų.
Įskiepių ekosistema
Išplėsk Kong su daugiau nei 50 oficialių papildinių, skirtų registravimui, talpinimui, transformacijoms ir trečiųjų šalių integracijoms.
Administratoriaus GUI
Valdyk maršrutus, paslaugas, vartotojus ir papildinius naudojant integruotą „Kong Manager“ žiniatinklio sąsają 8002 prievade.
Kelių protokolų palaikymas
Maršrutizuokite HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket ir TCP srautą per vieną šliuzą su protokolus atpažįstančiu apkrovos balansavimu.
Kodėl verta naudoti Kong Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.