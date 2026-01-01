Įdiek SABnzbd vienu spustelėjimu.
Automatizuota „Usenet“ dvejetainių failų atsisiuntimo programa, kuri įkelia į eilę, patikrina ir išskleidžia NZB failus be rankinio įsikišimo.
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Ką gali kurti su SABnzbd
SABnzbd yra pirmaujanti atvirojo kodo „Usenet“ atsisiuntimo programa, automatizuojanti visą procesą nuo NZB failo iki galutinio failo: lygiagretus atsisiuntimas iš kelių serverių, PAR2 vientisumo patikra, automatinis taisymas ir archyvo išpakavimas – visa tai be rankinių veiksmų. Jau daugiau nei dešimtmetį tai yra medijos automatizavimo darbo eigų pagrindas.
Savarankiškas SABnzbd talpinimas VPS serveryje užtikrina visą parą veikiantį prieinamumą RSS stebėjimui ir atsisiuntimo eilėms, nereikalaujant, kad namų kompiuteris veiktų nuolat. Duomenų centro pralaidumas dažnai viršija namų interneto greitį, o atsisiuntimai patenka į VPS saugyklą, skirtą vėlesnei transliacijai ar atsiėmimui per Sonarr, Radarr ir platesnę medijos automatizavimo sistemą.
Pagrindinės SABnzbd savybės
Automatinis NZB apdorojimas
Automatiškai tvarko visą atsisiuntimo eigą – atsiuntimą, patikrinimą su PAR2, nepilnų failų taisymą ir archyvų išpakavimą be vartotojo įsikišimo.
Kelių serverių palaikymas
Jungiasi prie kelių „Usenet“ tiekėjų su prioritetiniu eiliškumu ir užpildymo serverio konfigūracija, kad užbaigtų atsisiuntimus, nepaisant nepilnos straipsnių aprėpties.
Sonarr ir Radarr integracija
Veikia kaip atsisiuntimo klientas populiariai „arr“ medijos automatizavimo sistemai, leidžiantis visiškai automatizuoti TV laidų ir filmų įsigijimo darbo eigas.
Pralaidumo planavimas
Nustatyk greičio limitus ir aktyvias valandas, kad atsisiuntimai nekonkuruotų su kitomis paslaugomis piko metu.
RSS sklaidos kanalo stebėjimas
Stebi RSS srautus iš Usenet indeksuotojų ir automatiškai inicijuoja atsisiuntimus, kai paskelbiamas naujas turinys, atitinkantis tavo filtrus.
Kodėl verta naudoti SABnzbd Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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