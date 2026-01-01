Iki 69 % nuolaida GeoServer

Įdiek „GeoServer“ vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo geoduomenų serveris, kuris publikuoja žemėlapius ir erdvinius duomenis, naudodamas OGC standartus, tokius kaip WMS, WFS ir WCS.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek „GeoServer“ vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą GeoServer

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su GeoServer

„GeoServer“ yra atvirojo kodo „Java“ serveris, leidžiantis publikuoti, bendrinti ir redaguoti geografinius duomenis naudojant atvirus OGC standartus. Jis nuskaito vektorinius ir rastrinius šaltinius iš „PostGIS“, „Shapefiles“, „GeoTIFF“ ir daugybės kitų formatų, tada pateikia juos per „Web Map Service“, „Web Feature Service“, „Web Coverage Service“ ir „Web Processing Service“ galinius taškus, kuriuos gali naudoti bet kuris GIS klientas ar žiniatinklio žemėlapių biblioteka.

Savo „GeoServer“ talpinimas nuosavame VPS serveryje leidžia saugoti nuosavus duomenų rinkinius, sluoksnių stilius ir prieigos taisykles jūsų valdomoje infrastruktūroje, be mokesčių už sluoksnį ir be įkėlimo apribojimų. Naršyklės pagrindu veikianti administravimo konsolė leidžia pridėti saugyklas, konfigūruoti sluoksnius ir derinti talpyklą neliečiant XML, o nuolatinis duomenų katalogas išlieka po konteinerio perkrovimų ir atnaujinimų.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės GeoServer savybės

OGC standartų palaikymas

Pateikia WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS ir OGC API galinius taškus, kad bet kuris standartus atitinkantis GIS ar žiniatinklio žemėlapių klientas galėtų prisijungti be specialių adapterių.

Daug duomenų šaltinių

Nuskaito PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID ir kitus vektorinius bei rastrinius formatus iš vieno serverio.

Pasirinktinis žemėlapio stilius

Stilizuokite sluoksnius naudodami SLD arba CSS taisykles, peržiūrėkite juos gyvai administratoriaus konsolėje ir pakartotinai naudokite tuos pačius stilius žemėlapiuose ir plytelių talpyklose.

Integruotas plytelių kešavimas

Integruota „GeoWebCache“ iš anksto atvaizduoja ir pateikia žemėlapio plyteles, todėl net ir esant didelei apkrovai, WMS sluoksniai veikia greitai, nereikalaujant papildomos talpyklos paslaugos.

Naršyklės administratoriaus konsolė

Konfigūruok darbo sritis, duomenų saugyklas, sluoksnius ir prieigos taisykles iš žiniatinklio vartotojo sąsajos be XML redagavimo ar serverio perkrovimo.

Saugi sluoksnio prieiga

Saugumo taisyklės, taikomos kiekvienam sluoksniui ir paslaugai, kartu su vaidmenimis pagrįstu autentifikavimu, užtikrina, kad jautrūs duomenų rinkiniai būtų prieinami tik tinkamiems vartotojams ir klientams.

Kodėl verta naudoti GeoServer Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
Noel

Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.

Omkar
Omkar

Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.

Sylvain
Sylvain

Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.

Martin K
Martin K

Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.

30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

Pradėti

Atrask daugiau programų diegimui

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu

Rinktis
Blender

Blender

Naršyklėje pasiekiama 3D modeliavimo, animacijos ir atvaizdavimo programų rinkinys

Rinktis
CommaFeed

CommaFeed

Savarankiškai priglobtas, „Google Reader“ įkvėptas RSS skaitytuvas su klaviatūros spartiaisiais klavišais ir mobiliosiomis programėlėmis

Rinktis
Žiūrėti visas programėles

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.