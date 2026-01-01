Įdiek „GeoServer“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo geoduomenų serveris, kuris publikuoja žemėlapius ir erdvinius duomenis, naudodamas OGC standartus, tokius kaip WMS, WFS ir WCS.
Rinkis VPS planą GeoServer
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su GeoServer
„GeoServer“ yra atvirojo kodo „Java“ serveris, leidžiantis publikuoti, bendrinti ir redaguoti geografinius duomenis naudojant atvirus OGC standartus. Jis nuskaito vektorinius ir rastrinius šaltinius iš „PostGIS“, „Shapefiles“, „GeoTIFF“ ir daugybės kitų formatų, tada pateikia juos per „Web Map Service“, „Web Feature Service“, „Web Coverage Service“ ir „Web Processing Service“ galinius taškus, kuriuos gali naudoti bet kuris GIS klientas ar žiniatinklio žemėlapių biblioteka.
Savo „GeoServer“ talpinimas nuosavame VPS serveryje leidžia saugoti nuosavus duomenų rinkinius, sluoksnių stilius ir prieigos taisykles jūsų valdomoje infrastruktūroje, be mokesčių už sluoksnį ir be įkėlimo apribojimų. Naršyklės pagrindu veikianti administravimo konsolė leidžia pridėti saugyklas, konfigūruoti sluoksnius ir derinti talpyklą neliečiant XML, o nuolatinis duomenų katalogas išlieka po konteinerio perkrovimų ir atnaujinimų.
Pagrindinės GeoServer savybės
OGC standartų palaikymas
Pateikia WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS ir OGC API galinius taškus, kad bet kuris standartus atitinkantis GIS ar žiniatinklio žemėlapių klientas galėtų prisijungti be specialių adapterių.
Daug duomenų šaltinių
Nuskaito PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID ir kitus vektorinius bei rastrinius formatus iš vieno serverio.
Pasirinktinis žemėlapio stilius
Stilizuokite sluoksnius naudodami SLD arba CSS taisykles, peržiūrėkite juos gyvai administratoriaus konsolėje ir pakartotinai naudokite tuos pačius stilius žemėlapiuose ir plytelių talpyklose.
Integruotas plytelių kešavimas
Integruota „GeoWebCache“ iš anksto atvaizduoja ir pateikia žemėlapio plyteles, todėl net ir esant didelei apkrovai, WMS sluoksniai veikia greitai, nereikalaujant papildomos talpyklos paslaugos.
Naršyklės administratoriaus konsolė
Konfigūruok darbo sritis, duomenų saugyklas, sluoksnius ir prieigos taisykles iš žiniatinklio vartotojo sąsajos be XML redagavimo ar serverio perkrovimo.
Saugi sluoksnio prieiga
Saugumo taisyklės, taikomos kiekvienam sluoksniui ir paslaugai, kartu su vaidmenimis pagrįstu autentifikavimu, užtikrina, kad jautrūs duomenų rinkiniai būtų prieinami tik tinkamiems vartotojams ir klientams.
Kodėl verta naudoti GeoServer Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu