Įdiek LightRAG vienu spustelėjimu.
Paprasta ir greita paieška papildyta generavimo sistema, derinanti vektorinę paiešką su žinių grafikais sudėtingai dokumentų analizei.
Rinkis VPS planą LightRAG
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su LightRAG
„LightRAG“ yra lengva paieška papildytos generacijos (RAG) sistema, skirta analizuoti sudėtingus dokumentus tokiose srityse kaip teisė, sveikatos apsauga ir finansai. Ji užpildo spragą tarp vektorinės RAG ir grafinės RAG, valdydama žinių grafikus ir vektorinius įterpimus kartu vienoje dviejų lygių architektūroje, dramatiškai sumažindama LLM iškvietimų skaičių tiek indeksavimo, tiek užklausų metu, palyginti su bendruomenės ataskaitomis pagrįstais „GraphRAG“ diegimais.
Savo VPS serveryje talpinant „LightRAG“, tavo dokumentai, įterpimai ir žinių grafikas lieka visiškai tavo kontrolėje. Prisijunk prie „OpenAI“, „Azure“, „Ollama“, „Anthropic“ ar bet kurio su „OpenAI“ suderinamo galinio taško ir atnaujink žinių bazes palaipsniui, neperstatant globalaus indekso – taigi dinaminiai duomenys išlieka aktualūs be pernelyg didelių pakartotinio apdorojimo išlaidų.
Pagrindinės LightRAG savybės
Dviejų lygių paieška
Vektorinės įterptys ir žinių grafo esybės susijungia viename sraute, pranokdamos plokščią vektorinę paiešką tarpdokumentiniame samprotavime, kartu išlaikant mažas indeksavimo išlaidas.
Palaipsniai žinių atnaujinimai
Nauji dokumentai įsilieja į esamą grafiką neatstatant globalaus indekso, todėl dinaminiai duomenys išlieka aktualūs be brangaus pakartotinio apdorojimo.
Kelių LLM teikėjo palaikymas
Prisijunk prie OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock arba prie bet kurio su OpenAI suderinamo galinio taško, neperrašant užklausų arba neperindeksuojant dokumentų.
Penki užklausų režimai
Perjunk tarp Naive, Local, Global, Hybrid ir Mix atgavimo strategijų, kad užklausos sudėtingumas atitiktų vėlavimo ir kainos reikalavimus.
Integruota žiniatinklio UI
Naršyklės prietaisų skydelis, skirtas dokumentams įkelti, užklausoms vykdyti ir interaktyviai vizualizuoti sugeneruotą žinių grafiką.
REST API integracijoms
Autentifikuoti REST galiniai taškai leidžia integruoti LightRAG į esamas programas ir automatizuoti dokumentų įkėlimo srautus.
Kodėl verta naudoti LightRAG Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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