Iki 69 % nuolaida LightRAG

Įdiek LightRAG vienu spustelėjimu.

Paprasta ir greita paieška papildyta generavimo sistema, derinanti vektorinę paiešką su žinių grafikais sudėtingai dokumentų analizei.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek LightRAG vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su LightRAG

„LightRAG“ yra lengva paieška papildytos generacijos (RAG) sistema, skirta analizuoti sudėtingus dokumentus tokiose srityse kaip teisė, sveikatos apsauga ir finansai. Ji užpildo spragą tarp vektorinės RAG ir grafinės RAG, valdydama žinių grafikus ir vektorinius įterpimus kartu vienoje dviejų lygių architektūroje, dramatiškai sumažindama LLM iškvietimų skaičių tiek indeksavimo, tiek užklausų metu, palyginti su bendruomenės ataskaitomis pagrįstais „GraphRAG“ diegimais.

Savo VPS serveryje talpinant „LightRAG“, tavo dokumentai, įterpimai ir žinių grafikas lieka visiškai tavo kontrolėje. Prisijunk prie „OpenAI“, „Azure“, „Ollama“, „Anthropic“ ar bet kurio su „OpenAI“ suderinamo galinio taško ir atnaujink žinių bazes palaipsniui, neperstatant globalaus indekso – taigi dinaminiai duomenys išlieka aktualūs be pernelyg didelių pakartotinio apdorojimo išlaidų.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės LightRAG savybės

Dviejų lygių paieška

Vektorinės įterptys ir žinių grafo esybės susijungia viename sraute, pranokdamos plokščią vektorinę paiešką tarpdokumentiniame samprotavime, kartu išlaikant mažas indeksavimo išlaidas.

Palaipsniai žinių atnaujinimai

Nauji dokumentai įsilieja į esamą grafiką neatstatant globalaus indekso, todėl dinaminiai duomenys išlieka aktualūs be brangaus pakartotinio apdorojimo.

Kelių LLM teikėjo palaikymas

Prisijunk prie OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock arba prie bet kurio su OpenAI suderinamo galinio taško, neperrašant užklausų arba neperindeksuojant dokumentų.

Penki užklausų režimai

Perjunk tarp Naive, Local, Global, Hybrid ir Mix atgavimo strategijų, kad užklausos sudėtingumas atitiktų vėlavimo ir kainos reikalavimus.

Integruota žiniatinklio UI

Naršyklės prietaisų skydelis, skirtas dokumentams įkelti, užklausoms vykdyti ir interaktyviai vizualizuoti sugeneruotą žinių grafiką.

REST API integracijoms

Autentifikuoti REST galiniai taškai leidžia integruoti LightRAG į esamas programas ir automatizuoti dokumentų įkėlimo srautus.

Kodėl verta naudoti LightRAG Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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9router

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DI API užklausų nukreipimo įrankis su žetonų optimizavimu daugiau nei 40 LLM modelių tiekėjų

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Agent Zero

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