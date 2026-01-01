Įdiek Steel Browser vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo naršyklės API, kuri suteikia dirbtinio intelekto agentams visišką tikro „Chrome“ egzemplioriaus valdymą interneto automatizavimui ir duomenų išgavimui.
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Ką gali kurti su Steel Browser
„Steel Browser“ yra atvirojo kodo naršyklės smėlio dėžė, sukurta dirbtinio intelekto agentams ir automatizavimo darbo eigoms. Ji apgaubia valdomą „Chrome“ egzempliorių už REST ir „WebSocket“ API, atidengdama visą „Chrome DevTools“ protokolą, kad agentai galėtų naršyti puslapius, pildyti formas, daryti ekrano kopijas ir išgauti struktūrizuotus duomenis, nereikalaujant „Puppeteer“ ar „Selenium“ šabloninio kodo.
Savarankiškai talpinant „Steel“ visos naršymo sesijos, slapukų saugyklos ir nuskaityti duomenys lieka tavo infrastruktūroje, o ne trečiosios šalies naršyklės debesyje. Išvengi apmokestinimo už sesiją, išlaikai kontrolę virš tarpinių serverių ir aptikimo išvengimo nustatymų, ir gali prijungti bet kokią DI agentų sistemą — „LangChain“, „CrewAI“, „OpenAI Agents SDK“ ar pasirinktinį kodą — prie tos pačios posistemės.
Pagrindinės Steel Browser savybės
Sesijos valdymas
Kurti, pristabdyti, atnaujinti ir naikinti izoliuotas naršyklės sesijas naudojant vieną REST API, išsaugant slapukus ir vietinę saugyklą tarp iškvietimų.
Pilna CDP prieiga
Prisijunk tiesiogiai prie „Chrome DevTools“ protokolo per „WebSocket“, kad galėtum tiksliai valdyti naudodamas „Puppeteer“, „Playwright“ ar bet kurį su CDP suderinamą klientą.
Puslapis į Markdown ir PDF
Integruoti galiniai taškai konvertuoja bet kurį atvaizduotą puslapį į švarų Markdown, PDF arba ekrano nuotraukas, paruoštas įterpti į LLM konteksto langus arba dokumentų apdorojimo grandines.
Realiu laiku sesijos derintuvas
Vaizdinis prietaisų skydelis realiuoju laiku transliuoja kiekvieną sesiją, tad gali matyti, ką mato agentas, pakartoti veiksmus ir diagnozuoti gedimus, neperleidžiant užduočių iš naujo.
Karkasui nepriklausomi SDK
Oficialūs Python ir Node SDK integruojasi su LangChain, CrewAI, OpenAI Agents ir pasirinktinėmis sistemomis – leidžia pereiti nuo debesies naršyklių teikėjų neperrašant agento logikos.
Kodėl verta naudoti Steel Browser Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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