Iki 69 % nuolaida bewCloud

Įdiek bewCloud vienu spustelėjimu.

Lengva, savarankiškai talpinama debesies saugyklos platforma, skirta asmeniniam failų sinchronizavimui, CalDAV ir CardDAV palaikymui.

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DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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Įdiek bewCloud vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su bewCloud

bewCloud yra lengva, atvirojo kodo debesų saugyklos platforma, sukurta naudojant TypeScript ir Deno. Ji suteikia tau asmeninę failų saugyklą ir sinchronizavimą tarp įrenginių, kartu su integruotu CalDAV ir CardDAV suderinamumu kalendoriams ir kontaktams – visa tai veikia tavo paties infrastruktūroje.

Skirtingai nuo sudėtingesnių debesų sprendimų, bewCloud yra sąmoningai minimalistinis: greitai įdiegiamas, lengvai prižiūrimas ir orientuotas į pagrindinius failų prieigos ir asmeninių duomenų sinchronizavimo naudojimo atvejus. Savarankiškas talpinimas leidžia tavo failus, kalendorių ir kontaktus laikyti privačius ir visiškai tavo kontrolėje, be jokių prenumeratos mokesčių ar saugyklos apribojimų, kuriuos nustatytų trečioji šalis.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės bewCloud savybės

Asmeninė failų saugykla

Saugok ir pasiek savo failus iš bet kurio įrenginio per tvarkingą žiniatinklio sąsają, nepasikliaujant trečiųjų šalių debesų paslaugų teikėjais.

CalDAV/CardDAV sinchronizavimas

Sinchronizuokite kalendorius ir kontaktus su bet kuriuo CalDAV arba CardDAV klientu, įskaitant iOS, Android ir stalinių kompiuterių programėles.

Naudotojų valdymas

Integruoti administratoriaus valdikliai leidžia tau valdyti paskyras, konfigūruoti registracijos politiką ir kontroliuoti, kas gali pasiekti tavo egzempliorių.

Daugiafaktorių autentifikacija

Apsaugok paskyras naudojant TOTP, prisijungimo raktus arba el. paštu pagrįstą dviejų veiksnių autentifikavimą, kad būtų užtikrintas papildomas saugumo lygmuo, viršijantis slaptažodžius.

SSO integracija

Pasirenkamas OIDC palaikymas leidžia prisijungti prie esamo tapatybės teikėjo vienkartiniam prisijungimui visoje tavo infrastruktūroje.

Kodėl verta naudoti bewCloud Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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