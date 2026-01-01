Įdiek bewCloud vienu spustelėjimu.
Lengva, savarankiškai talpinama debesies saugyklos platforma, skirta asmeniniam failų sinchronizavimui, CalDAV ir CardDAV palaikymui.
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Ką gali kurti su bewCloud
bewCloud yra lengva, atvirojo kodo debesų saugyklos platforma, sukurta naudojant TypeScript ir Deno. Ji suteikia tau asmeninę failų saugyklą ir sinchronizavimą tarp įrenginių, kartu su integruotu CalDAV ir CardDAV suderinamumu kalendoriams ir kontaktams – visa tai veikia tavo paties infrastruktūroje.
Skirtingai nuo sudėtingesnių debesų sprendimų, bewCloud yra sąmoningai minimalistinis: greitai įdiegiamas, lengvai prižiūrimas ir orientuotas į pagrindinius failų prieigos ir asmeninių duomenų sinchronizavimo naudojimo atvejus. Savarankiškas talpinimas leidžia tavo failus, kalendorių ir kontaktus laikyti privačius ir visiškai tavo kontrolėje, be jokių prenumeratos mokesčių ar saugyklos apribojimų, kuriuos nustatytų trečioji šalis.
Pagrindinės bewCloud savybės
Asmeninė failų saugykla
Saugok ir pasiek savo failus iš bet kurio įrenginio per tvarkingą žiniatinklio sąsają, nepasikliaujant trečiųjų šalių debesų paslaugų teikėjais.
CalDAV/CardDAV sinchronizavimas
Sinchronizuokite kalendorius ir kontaktus su bet kuriuo CalDAV arba CardDAV klientu, įskaitant iOS, Android ir stalinių kompiuterių programėles.
Naudotojų valdymas
Integruoti administratoriaus valdikliai leidžia tau valdyti paskyras, konfigūruoti registracijos politiką ir kontroliuoti, kas gali pasiekti tavo egzempliorių.
Daugiafaktorių autentifikacija
Apsaugok paskyras naudojant TOTP, prisijungimo raktus arba el. paštu pagrįstą dviejų veiksnių autentifikavimą, kad būtų užtikrintas papildomas saugumo lygmuo, viršijantis slaptažodžius.
SSO integracija
Pasirenkamas OIDC palaikymas leidžia prisijungti prie esamo tapatybės teikėjo vienkartiniam prisijungimui visoje tavo infrastruktūroje.
Kodėl verta naudoti bewCloud Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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