Iki 69 % nuolaida Drizzle Gateway

Įdiek Drizzle Gateway vienu spustelėjimu.

Savitarnos duomenų bazių valdymo studija, paremta Drizzle ORM ekosistema, su vizualiniu užklausų kūrimu ir kelių duomenų bazių palaikymu.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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Įdiek Drizzle Gateway vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Drizzle Gateway

„Drizzle Gateway“ yra patobulinta, savarankiškai talpinama „Drizzle Studio“ versija, kuri suteikia kūrėjams ir duomenų bazių administratoriams išsamią žiniatinklio sąsają duomenų bazėms valdyti. Sukurta „Drizzle ORM“ ekosistemos pagrindu, ji siūlo pažangų užklausų kūrimą, schemos vizualizavimą realiuoju laiku ir migracijos valdymą viename įrankyje, pasiekiamame iš bet kurios naršyklės.

Programa palaiko kelis vienu metu veikiančius duomenų bazių ryšius, todėl ji yra centralizuotas centras komandoms, dirbančioms su kūrimo, testavimo ir gamybos aplinkomis. Pagrindinio slaptažodžio apsauga užtikrina prieigą, o nuolatinė saugykla išlaiko visas ryšio konfigūracijas ir išsaugotas užklausas nepaliestas po perkrovimų. Savarankiškas talpinimas užtikrina, kad slapti duomenų bazės prisijungimo duomenys niekada nepaliks tavo infrastruktūros.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Drizzle Gateway savybės

Vaizdinis užklausų konstruktorius

Kurk ir vykdyk duomenų bazės užklausas naudodamas intuityvią sąsają su tipų sauga — nereikia jokio neapdoroto SQL įprastoms operacijoms.

Schemos vizualizacija

Matyk savo duomenų bazės struktūrą ir ryšius realaus laiko vizualinėje diagramoje, kuri atsinaujina, kai atlieki schemos pakeitimus.

Kelių duomenų bazių jungtys

Valdyk prisijungimus prie kelių duomenų bazių vienu metu, perjungdamas aplinkas nepaliekant sąsajos.

Migracijos valdymas

Generuok, peržiūrėk ir pritaikyk schemos migracijas tiesiai iš vartotojo sąsajos, užtikrindamas tvarkingą ir audituojamą duomenų bazės evoliuciją.

Pagrindinio slaptažodžio apsauga

Užtikrina prieigą prie visų duomenų bazių prisijungimų naudojant vieną pagrindinį slaptažodį, saugodamas prisijungimo duomenis tavo VPS.

Kodėl verta naudoti Drizzle Gateway Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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