Įdiek Drizzle Gateway vienu spustelėjimu.
Savitarnos duomenų bazių valdymo studija, paremta Drizzle ORM ekosistema, su vizualiniu užklausų kūrimu ir kelių duomenų bazių palaikymu.
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Ką gali kurti su Drizzle Gateway
„Drizzle Gateway“ yra patobulinta, savarankiškai talpinama „Drizzle Studio“ versija, kuri suteikia kūrėjams ir duomenų bazių administratoriams išsamią žiniatinklio sąsają duomenų bazėms valdyti. Sukurta „Drizzle ORM“ ekosistemos pagrindu, ji siūlo pažangų užklausų kūrimą, schemos vizualizavimą realiuoju laiku ir migracijos valdymą viename įrankyje, pasiekiamame iš bet kurios naršyklės.
Programa palaiko kelis vienu metu veikiančius duomenų bazių ryšius, todėl ji yra centralizuotas centras komandoms, dirbančioms su kūrimo, testavimo ir gamybos aplinkomis. Pagrindinio slaptažodžio apsauga užtikrina prieigą, o nuolatinė saugykla išlaiko visas ryšio konfigūracijas ir išsaugotas užklausas nepaliestas po perkrovimų. Savarankiškas talpinimas užtikrina, kad slapti duomenų bazės prisijungimo duomenys niekada nepaliks tavo infrastruktūros.
Pagrindinės Drizzle Gateway savybės
Vaizdinis užklausų konstruktorius
Kurk ir vykdyk duomenų bazės užklausas naudodamas intuityvią sąsają su tipų sauga — nereikia jokio neapdoroto SQL įprastoms operacijoms.
Schemos vizualizacija
Matyk savo duomenų bazės struktūrą ir ryšius realaus laiko vizualinėje diagramoje, kuri atsinaujina, kai atlieki schemos pakeitimus.
Kelių duomenų bazių jungtys
Valdyk prisijungimus prie kelių duomenų bazių vienu metu, perjungdamas aplinkas nepaliekant sąsajos.
Migracijos valdymas
Generuok, peržiūrėk ir pritaikyk schemos migracijas tiesiai iš vartotojo sąsajos, užtikrindamas tvarkingą ir audituojamą duomenų bazės evoliuciją.
Pagrindinio slaptažodžio apsauga
Užtikrina prieigą prie visų duomenų bazių prisijungimų naudojant vieną pagrindinį slaptažodį, saugodamas prisijungimo duomenis tavo VPS.
Kodėl verta naudoti Drizzle Gateway Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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