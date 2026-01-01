Įdiek Explo vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas muzikos atradimo variklis, kuris automatiškai sudaro grojaraščius iš ListenBrainz rekomendacijų ir atsisiunčia juos į tavo biblioteką.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Explo
„Explo“ yra savarankiškai talpinamas muzikos atradimo serveris, kuris sujungia tavo „ListenBrainz“ klausymosi istoriją su tavo asmenine muzikos biblioteka. Jis iš „ListenBrainz“ paima savaitinius ir kasdienius rekomendacijų grojaraščius, randa atitinkančius kūrinius per „YouTube“ arba „Soulseek“, juos atsisiunčia ir sukuria grojaraščius tiesiai „Navidrome“, „Jellyfin“, „Emby“, „Plex“, „Subsonic“ ar „MPD“ viduje – automatiškai, pagal tavo nustatytą tvarkaraštį.
Skirtingai nei srautinio perdavimo paslaugos, kurios rekomendacijas slepia už prenumeratų ir neaiškių algoritmų, „Explo“ suteikia tau visišką skaidrumą: kiekviena rekomendacija yra atsekama iki tavo tikrųjų klausymosi duomenų „ListenBrainz“, o kiekvienas atsisiųstas kūrinys yra tavo paties serveryje. Integruota žiniatinklio vartotojo sąsaja leidžia tau tvarkyti tvarkaraščius, naršyti grojaraščių istoriją ir konfigūruoti visas integracijas neredaguojant konfigūracijos failų.
Pagrindinės Explo savybės
ListenBrainz atradimai
Paima savaitės tyrinėjimo, savaitės džemų ir dienos džemų grojaraščius tiesiai iš tavo „ListenBrainz“ paskyros – rekomendacijos, visiškai suformuotos pagal tavo klausymosi istoriją.
Kelių serverių palaikymas
Integruojasi su Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic ir MPD, kuriant grojaraščius tiesiogiai bet kuriame muzikos serveryje, kurį jau naudoji.
Suplanuota automatizacija
Konfigūruojami cron tvarkaraščiai automatiškai atranda – nustatyk vieną kartą ir nauja muzika tavo bibliotekoje atsiras kiekvieną savaitę be jokių rankinių veiksmų.
YouTube ir Soulseek atsisiuntimas
Randa ir atsisiunčia įrašus per YouTube (naudojant yt-dlp) arba Soulseek (per Slskd), su kokybės filtrais, formato pasirinkimu ir išmaniuoju dublikatų šalinimu.
Žiniatinklio vartotojo sąsajos valdymas
Naršykite grojaraščių archyvus, paleiskite rankinius vykdymus, koreguokite tvarkaraščius ir valdykite visus muzikos serverio nustatymus iš vienos autentifikuotos naršyklės sąsajos.
Kodėl verta naudoti Explo Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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