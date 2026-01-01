Iki 69 % nuolaida Posterizarr

Įdiek Posterizarr vienu spustelėjimu.

Automatinis plakatų generatorius, skirtas „Plex“, „Jellyfin“ ir „Emby“, kuris atsiunčia ir uždeda iliustracijas iš TMDB, „Fanart“ ir „TVDB“.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Posterizarr vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Posterizarr

„Posterizarr“ yra atvirojo kodo automatizavimo įrankis, kuris kuria gražius, be teksto plakatus, fonus ir pavadinimų korteles tavo „Plex“, „Jellyfin“ ar „Emby“ bibliotekai. Jis paima iliustracijas iš „Fanart.tv“, „TMDB“, „TVDB“, „Plex“ ir „IMDb“, tada pritaiko tavo paties perdangas, šriftus ir teksto taisykles, kad kiekvienas filmas, laida ir sezonas atrodytų nuosekliai visoje bibliotekoje.

Savarankiškas „Posterizarr“ talpinimas VPS serveryje suteikia jam stabilų veikimo laiką ir dedikuotą pralaidumą, reikalingą automatiniam masiniam iliustracijų generavimui tūkstančiams elementų. Įtraukta žiniatinklio vartotojo sąsaja leidžia tau valdyti nustatymus, stebėti eigą ir paleisti užduotis iš naršyklės, o integracijos su „Tautulli“, „Sonarr“ ir „Radarr“ užtikrina, kad nauji leidimai atrodytų nepriekaištingai, vos tik jie pasiekia tavo biblioteką.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Posterizarr savybės

Pilna interneto vartotojo sąsaja

Tvarkyk nustatymus, stebėk veiklą ir inicijuok plakatų vykdymus naudodamas modernią naršyklės sąsają, užuot rankiniu būdu redagavęs JSON failus.

Plex, Jellyfin, Emby

Kuria iliustracijas visiems trims pagrindiniams medijos serveriams ir įrašo išteklius į „Kometa“ suderinamą aplankų struktūrą, kad būtų lengva perkelti.

Meno kūrinys iš kelių šaltinių

Paima vaizdus iš Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex ir IMDb, kad kiekvienas pavadinimas rastų didelės raiškos, be teksto šaltinio iliustracijas.

Perdangų ir teksto pritaikymas

Taikyk savo šriftus, spalvas, gradientus ir teksto taisykles, kad sukurtum vieningą plakatų stilių filmams, laidoms ir sezonams.

Arr stack integracija

Paleidimas veikia automatiškai iš Tautulli, Sonarr ir Radarr, todėl nauji leidimai gauna atitinkamus plakatus, kai tik jie pridedami.

Atsarginiai ir rankiniai ištekliai

Skirti diskai turto atsarginėms kopijoms ir rankomis atrinktiems meno kūriniams užtikrina individualių plakatų saugumą atliekant perkūrimus ir atnaujinimus.

Kodėl verta naudoti Posterizarr Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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