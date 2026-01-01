Įdiek Posterizarr vienu spustelėjimu.
Automatinis plakatų generatorius, skirtas „Plex“, „Jellyfin“ ir „Emby“, kuris atsiunčia ir uždeda iliustracijas iš TMDB, „Fanart“ ir „TVDB“.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Posterizarr
„Posterizarr“ yra atvirojo kodo automatizavimo įrankis, kuris kuria gražius, be teksto plakatus, fonus ir pavadinimų korteles tavo „Plex“, „Jellyfin“ ar „Emby“ bibliotekai. Jis paima iliustracijas iš „Fanart.tv“, „TMDB“, „TVDB“, „Plex“ ir „IMDb“, tada pritaiko tavo paties perdangas, šriftus ir teksto taisykles, kad kiekvienas filmas, laida ir sezonas atrodytų nuosekliai visoje bibliotekoje.
Savarankiškas „Posterizarr“ talpinimas VPS serveryje suteikia jam stabilų veikimo laiką ir dedikuotą pralaidumą, reikalingą automatiniam masiniam iliustracijų generavimui tūkstančiams elementų. Įtraukta žiniatinklio vartotojo sąsaja leidžia tau valdyti nustatymus, stebėti eigą ir paleisti užduotis iš naršyklės, o integracijos su „Tautulli“, „Sonarr“ ir „Radarr“ užtikrina, kad nauji leidimai atrodytų nepriekaištingai, vos tik jie pasiekia tavo biblioteką.
Pagrindinės Posterizarr savybės
Pilna interneto vartotojo sąsaja
Tvarkyk nustatymus, stebėk veiklą ir inicijuok plakatų vykdymus naudodamas modernią naršyklės sąsają, užuot rankiniu būdu redagavęs JSON failus.
Plex, Jellyfin, Emby
Kuria iliustracijas visiems trims pagrindiniams medijos serveriams ir įrašo išteklius į „Kometa“ suderinamą aplankų struktūrą, kad būtų lengva perkelti.
Meno kūrinys iš kelių šaltinių
Paima vaizdus iš Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex ir IMDb, kad kiekvienas pavadinimas rastų didelės raiškos, be teksto šaltinio iliustracijas.
Perdangų ir teksto pritaikymas
Taikyk savo šriftus, spalvas, gradientus ir teksto taisykles, kad sukurtum vieningą plakatų stilių filmams, laidoms ir sezonams.
Arr stack integracija
Paleidimas veikia automatiškai iš Tautulli, Sonarr ir Radarr, todėl nauji leidimai gauna atitinkamus plakatus, kai tik jie pridedami.
Atsarginiai ir rankiniai ištekliai
Skirti diskai turto atsarginėms kopijoms ir rankomis atrinktiems meno kūriniams užtikrina individualių plakatų saugumą atliekant perkūrimus ir atnaujinimus.
Kodėl verta naudoti Posterizarr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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