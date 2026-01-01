Iki 69 % nuolaida ArcadeDB

Įdiek ArcadeDB vienu spustelėjimu.

Didelio našumo daugiamodelė duomenų bazė, palaikanti grafų, dokumentų, raktų-verčių, laiko eilučių ir vektorinius duomenis viename variklyje.

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DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek ArcadeDB vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su ArcadeDB

ArcadeDB yra atvirojo kodo daugiamodelė duomenų bazių sistema, sukurta ekstremaliam našumui įvairiuose duomenų modeliuose. Skirtingai nuo vieno modelio duomenų bazių, kurios verčia rinktis tarp grafų, dokumentų ar reliacinių struktūrų, ArcadeDB visas jas tvarko natūraliai – saugo ir užklausia grafų ryšius, dokumentų rinkinius, rakto-reikšmės poras, laiko eilutes, vektorinius įterpimus ir geografinius duomenis vienoje sistemoje su visiška ACID atitiktimi.

Sukurta OrientDB įkūrėjo, ArcadeDB yra sukurta žemo lygio Java kalba, optimizuota minimaliam šiukšlių surinkimui, kas leidžia atlikti milijonus įrašų operacijų per sekundę. Integruota ArcadeDB Studio žiniatinklio sąsaja suteikia užklausų vykdymą, schemos valdymą ir grafų vizualizaciją – po diegimo nereikia jokių atskirų kliento įrankių.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės ArcadeDB savybės

Kelių modelių duomenų variklis

Saugok ir teik užklausas grafikų, dokumentų, raktų-verčių, laiko eilučių ir vektorinius duomenis vienoje duomenų bazėje, neperjungiant įrankių ar nesinchronizuojant atskirų saugyklų.

Septynios užklausų kalbos

Užklauskite naudodami SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB užklausų kalbą, PromQL arba Redis protokolą – naudokite kalbą, kuri atitinka jūsų duomenų modelį.

ArcadeDB Studija

Integruota žiniatinklio sąsaja užklausoms vykdyti, schemoms valdyti, grafiniams duomenims vizualizuoti ir duomenų bazei administruoti be išorinių kliento įrankių.

Vektorių panašumo paieška

Vietinė vektorinių įterpinių saugykla ir panašumo paieška DI ir mašininio mokymosi apkrovoms kartu su tavo operaciniais duomenimis.

ACID dideliu mastu

Visiškai su ACID suderinamos transakcijos, apdorojančios milijonus įrašų per sekundę, nuo įterptųjų „Raspberry Pi“ diegimų iki daugiamačių mazgų klasterių.

Kodėl verta naudoti ArcadeDB Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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