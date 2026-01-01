Įdiek ArcadeDB vienu spustelėjimu.
Didelio našumo daugiamodelė duomenų bazė, palaikanti grafų, dokumentų, raktų-verčių, laiko eilučių ir vektorinius duomenis viename variklyje.
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Ką gali kurti su ArcadeDB
ArcadeDB yra atvirojo kodo daugiamodelė duomenų bazių sistema, sukurta ekstremaliam našumui įvairiuose duomenų modeliuose. Skirtingai nuo vieno modelio duomenų bazių, kurios verčia rinktis tarp grafų, dokumentų ar reliacinių struktūrų, ArcadeDB visas jas tvarko natūraliai – saugo ir užklausia grafų ryšius, dokumentų rinkinius, rakto-reikšmės poras, laiko eilutes, vektorinius įterpimus ir geografinius duomenis vienoje sistemoje su visiška ACID atitiktimi.
Sukurta OrientDB įkūrėjo, ArcadeDB yra sukurta žemo lygio Java kalba, optimizuota minimaliam šiukšlių surinkimui, kas leidžia atlikti milijonus įrašų operacijų per sekundę. Integruota ArcadeDB Studio žiniatinklio sąsaja suteikia užklausų vykdymą, schemos valdymą ir grafų vizualizaciją – po diegimo nereikia jokių atskirų kliento įrankių.
Pagrindinės ArcadeDB savybės
Kelių modelių duomenų variklis
Saugok ir teik užklausas grafikų, dokumentų, raktų-verčių, laiko eilučių ir vektorinius duomenis vienoje duomenų bazėje, neperjungiant įrankių ar nesinchronizuojant atskirų saugyklų.
Septynios užklausų kalbos
Užklauskite naudodami SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB užklausų kalbą, PromQL arba Redis protokolą – naudokite kalbą, kuri atitinka jūsų duomenų modelį.
ArcadeDB Studija
Integruota žiniatinklio sąsaja užklausoms vykdyti, schemoms valdyti, grafiniams duomenims vizualizuoti ir duomenų bazei administruoti be išorinių kliento įrankių.
Vektorių panašumo paieška
Vietinė vektorinių įterpinių saugykla ir panašumo paieška DI ir mašininio mokymosi apkrovoms kartu su tavo operaciniais duomenimis.
ACID dideliu mastu
Visiškai su ACID suderinamos transakcijos, apdorojančios milijonus įrašų per sekundę, nuo įterptųjų „Raspberry Pi“ diegimų iki daugiamačių mazgų klasterių.
Kodėl verta naudoti ArcadeDB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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