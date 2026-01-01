Įdiek JupyterLab vienu spustelėjimu.
Naujos kartos žiniatinklio IDE, skirta interaktyviems užrašų knygelėms, terminalams ir kodo redaktoriams vieningoje duomenų mokslo aplinkoje.
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Ką gali kurti su JupyterLab
JupyterLab yra modernus Jupyter Notebook įpėdinis, siūlantis lanksčią, kelių skydelių sąsają, kuri sujungia interaktyvias užrašų knygeles, terminalą, kodo redaktorių, failų naršyklę ir išvesties peržiūros priemones vienoje naršykle pagrįstoje darbo aplinkoje. Jis palaiko daugiau nei 40 kalbų branduolių ir integruojasi su Git, duomenų bazėmis ir debesų saugykla per turtingą plėtinių ekosistemą.
JupyterLab talpinimas VPS serveryje suteikia duomenų mokslininkams ir tyrėjams dedikuotus skaičiavimo resursus be vykdymo laiko apribojimų, atminties limitų ir sesijų atstatymų. Tavo įdiegti paketai, sukonfigūruotos aplinkos ir talpykloje saugomi duomenų rinkiniai išlieka tarp sesijų, pašalinant nuolatinį perinstaliavimo ciklą, įprastą debesų užrašų knygelių paslaugoms.
Pagrindinės JupyterLab savybės
Vieningas Workspace
Dirbk su užrašinėmis, terminalais, teksto redaktoriais ir failų naršyklėmis vienu metu išdėstomoje kelių skydelių sąsajoje – nereikia perjunginėti konteksto tarp įrankių.
Daugiakalbiai branduoliai
Paleisk Python, R, Julia ir 40 ir daugiau kitų kalbų branduolių, perjungdamas tarp jų toje pačioje sesijoje, kad naudotum geriausią įrankį kiekvienai užduočiai.
Integruotas terminalas
Diegti paketus naudojant pip ar conda, valdyti Git saugyklas ir vykdyti sistemos komandas tiesiai iš naršyklės be atskiro SSH kliento.
Realaus laiko bendradarbiavimas
Dalinkis užrašų sesijomis su komandos nariais, kad būtų galima redaguoti vienu metu, leidžiantis atlikti tiesioginę porinę analizę ir bendradarbiaujant kurti modelius.
Plėtinių ekosistema
Išplėsk JupyterLab su „Git“ integracija, duomenų bazių jungtimis, kintamųjų inspektoriais ir vizualizavimo įrankiais per didėjančią bendruomenės plėtinių biblioteką.
Kodėl verta naudoti JupyterLab Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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