Iki 69 % nuolaida PdfDing

Įdiek PdfDing vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinama PDF tvarkyklė su naršyklėje veikiančia peržiūra, anotavimu ir skaitymo pozicijos sinchronizavimu tarp įrenginių.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek PdfDing vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su PdfDing

PdfDing yra savarankiškai talpinama PDF tvarkyklė ir peržiūros programa, kuri prisimena tavo skaitymo poziciją visuose įrenginiuose, todėl gali pradėti skaityti kompiuteryje ir tęsti telefone neprarasdamas vietos. Failai yra suskirstyti į darbo sritis ir kolekcijas su daugiapakopiu žymėjimu, žymėjimu žvaigždute ir archyvavimu. Naršyklėje veikianti peržiūros programa leidžia tau anotuoti, paryškinti, pridėti tekstą, piešti ir pasirašyti dokumentus – visos anotacijos saugomos serverio pusėje ir sinchronizuojamos visuose įrenginiuose.

Savarankiškai talpindamas PdfDing savo VPS serveryje, tavo dokumentų biblioteka išlieka privati: jokie failai neįkeliami į debesies paslaugą, nerenkama naudojimo analizė ir turi visišką kontrolę, kas gali pasiekti tavo egzempliorių. Pasirenkamas OIDC vienkartinis prisijungimas, dviejų veiksnių autentifikavimas ir prieigos kontrolė pagal nuorodas daro jį praktišku tiek asmeniniam, tiek mažų komandų naudojimui.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės PdfDing savybės

Sinchronizavimas tarp įrenginių

Skaitymo pozicija, anotacijos ir skaitmeniniai parašai sinchronizuojami visuose įrenginiuose, todėl niekada neprarasi vietos, kai persijungsi tarp stacionaraus ir mobiliojo įrenginio.

Anotavimas ir redagavimas

Pridėti tekstą, paryškinimus, piešinius ir komentarus tiesiogiai naršyklėje — nereikia jokių trečiųjų šalių įrankių — su serveryje saugomomis anotacijomis.

Kolekcijos ir žymėjimas

Organizuokite PDF failus į darbo erdves ir kolekcijas, naudodami daugiapakopes žymes, žymėjimą žvaigždute ir archyvavimą, kad sukurtumėte struktūrizuotą asmeninę ar komandos biblioteką.

Skaitmeniniai parašai

Pasirašyk dokumentus naršyklėje, o parašai bus sinchronizuojami ir išsaugomi visuose tavo įrenginiuose, neįdiegiant jokios darbalaukio programinės įrangos.

SSO ir dviejų faktorių autentifikavimas

Integruokite su bet kuriuo OIDC teikėju vienkartiniam prisijungimui ir apsaugokite paskyras naudodami TOTP arba WebAuthn aparatinės įrangos rakto dviejų veiksnių autentifikavimą.

Bendrinamos nuorodos

Generuokite nuorodas su prieigos kontrole ir QR kodais atskiriems PDF failams, palengvinant dokumentų bendrinimą nesuteikiant visos prieigos prie paskyros.

Kodėl verta naudoti PdfDing Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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