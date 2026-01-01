Įdiek PdfDing vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama PDF tvarkyklė su naršyklėje veikiančia peržiūra, anotavimu ir skaitymo pozicijos sinchronizavimu tarp įrenginių.
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Ką gali kurti su PdfDing
PdfDing yra savarankiškai talpinama PDF tvarkyklė ir peržiūros programa, kuri prisimena tavo skaitymo poziciją visuose įrenginiuose, todėl gali pradėti skaityti kompiuteryje ir tęsti telefone neprarasdamas vietos. Failai yra suskirstyti į darbo sritis ir kolekcijas su daugiapakopiu žymėjimu, žymėjimu žvaigždute ir archyvavimu. Naršyklėje veikianti peržiūros programa leidžia tau anotuoti, paryškinti, pridėti tekstą, piešti ir pasirašyti dokumentus – visos anotacijos saugomos serverio pusėje ir sinchronizuojamos visuose įrenginiuose.
Savarankiškai talpindamas PdfDing savo VPS serveryje, tavo dokumentų biblioteka išlieka privati: jokie failai neįkeliami į debesies paslaugą, nerenkama naudojimo analizė ir turi visišką kontrolę, kas gali pasiekti tavo egzempliorių. Pasirenkamas OIDC vienkartinis prisijungimas, dviejų veiksnių autentifikavimas ir prieigos kontrolė pagal nuorodas daro jį praktišku tiek asmeniniam, tiek mažų komandų naudojimui.
Pagrindinės PdfDing savybės
Sinchronizavimas tarp įrenginių
Skaitymo pozicija, anotacijos ir skaitmeniniai parašai sinchronizuojami visuose įrenginiuose, todėl niekada neprarasi vietos, kai persijungsi tarp stacionaraus ir mobiliojo įrenginio.
Anotavimas ir redagavimas
Pridėti tekstą, paryškinimus, piešinius ir komentarus tiesiogiai naršyklėje — nereikia jokių trečiųjų šalių įrankių — su serveryje saugomomis anotacijomis.
Kolekcijos ir žymėjimas
Organizuokite PDF failus į darbo erdves ir kolekcijas, naudodami daugiapakopes žymes, žymėjimą žvaigždute ir archyvavimą, kad sukurtumėte struktūrizuotą asmeninę ar komandos biblioteką.
Skaitmeniniai parašai
Pasirašyk dokumentus naršyklėje, o parašai bus sinchronizuojami ir išsaugomi visuose tavo įrenginiuose, neįdiegiant jokios darbalaukio programinės įrangos.
SSO ir dviejų faktorių autentifikavimas
Integruokite su bet kuriuo OIDC teikėju vienkartiniam prisijungimui ir apsaugokite paskyras naudodami TOTP arba WebAuthn aparatinės įrangos rakto dviejų veiksnių autentifikavimą.
Bendrinamos nuorodos
Generuokite nuorodas su prieigos kontrole ir QR kodais atskiriems PDF failams, palengvinant dokumentų bendrinimą nesuteikiant visos prieigos prie paskyros.
Kodėl verta naudoti PdfDing Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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