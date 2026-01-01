Iki 69 % nuolaida DreamFactory

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Atvirojo kodo REST ir GraphQL API platforma, kuri automatiškai generuoja saugias duomenų bazių API per kelias minutes be kodavimo.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek DreamFactory vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su DreamFactory

„DreamFactory“ yra atvirojo kodo API generavimo platforma, kuri akimirksniu sukuria visiškai dokumentuotas, vaidmenimis apsaugotas REST ir GraphQL API bet kuriai duomenų bazei – MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server ir kitoms – nerašant nė vienos kodo eilutės. Prijunk savo duomenų bazę, ir „DreamFactory“ sugeneruos pilną CRUD API su integruotu autentifikavimu, užklausų ribojimu ir lauko lygio prieigos kontrole.

Savo „DreamFactory“ talpinimas VPS serveryje suteikia tau visišką tavo duomenų ir API sluoksnio nuosavybę, be mokesčių už kiekvieną užklausą ar priklausomybės nuo tiekėjo. Šiame diegime yra MySQL sisteminei duomenų bazei ir Redis didelio našumo talpyklai, suteikiant tau paruoštą naudoti API platformą.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės DreamFactory savybės

Automatiškai sugeneruoti API

Prijunk bet kokią SQL ar NoSQL duomenų bazę ir akimirksniu gauk pilną REST ir GraphQL API su visišku CRUD palaikymu — nereikia jokio rankinio galinių taškų programavimo.

Prieigos kontrolė pagal vaidmenis

Nustatykite detalius leidimus kiekvienam vartotojui ar vaidmeniui, apribodami prieigą iki atskirų lentelių ir laukų, kad duomenys būtų saugūs.

Kelių duomenų bazių palaikymas

Kurk API iš MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle ir dešimčių kitų duomenų šaltinių vienoje platformoje.

API raktų valdymas

Gali išduoti ir atšaukti API raktus kiekvienai programai ar vartotojui, su pasirenkamu užklausų ribojimu, kad išvengtum piktnaudžiavimo ir kontroliuotum naudojimą.

Realiu laiku API dokumentacija

Kiekviena sugeneruota API turi interaktyvią Swagger dokumentaciją, kad kūrėjai galėtų nedelsiant tyrinėti ir išbandyti galinius taškus.

Kodėl verta naudoti DreamFactory Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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