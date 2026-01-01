Įdiek DreamFactory vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo REST ir GraphQL API platforma, kuri automatiškai generuoja saugias duomenų bazių API per kelias minutes be kodavimo.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su DreamFactory
„DreamFactory“ yra atvirojo kodo API generavimo platforma, kuri akimirksniu sukuria visiškai dokumentuotas, vaidmenimis apsaugotas REST ir GraphQL API bet kuriai duomenų bazei – MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server ir kitoms – nerašant nė vienos kodo eilutės. Prijunk savo duomenų bazę, ir „DreamFactory“ sugeneruos pilną CRUD API su integruotu autentifikavimu, užklausų ribojimu ir lauko lygio prieigos kontrole.
Savo „DreamFactory“ talpinimas VPS serveryje suteikia tau visišką tavo duomenų ir API sluoksnio nuosavybę, be mokesčių už kiekvieną užklausą ar priklausomybės nuo tiekėjo. Šiame diegime yra MySQL sisteminei duomenų bazei ir Redis didelio našumo talpyklai, suteikiant tau paruoštą naudoti API platformą.
Pagrindinės DreamFactory savybės
Automatiškai sugeneruoti API
Prijunk bet kokią SQL ar NoSQL duomenų bazę ir akimirksniu gauk pilną REST ir GraphQL API su visišku CRUD palaikymu — nereikia jokio rankinio galinių taškų programavimo.
Prieigos kontrolė pagal vaidmenis
Nustatykite detalius leidimus kiekvienam vartotojui ar vaidmeniui, apribodami prieigą iki atskirų lentelių ir laukų, kad duomenys būtų saugūs.
Kelių duomenų bazių palaikymas
Kurk API iš MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle ir dešimčių kitų duomenų šaltinių vienoje platformoje.
API raktų valdymas
Gali išduoti ir atšaukti API raktus kiekvienai programai ar vartotojui, su pasirenkamu užklausų ribojimu, kad išvengtum piktnaudžiavimo ir kontroliuotum naudojimą.
Realiu laiku API dokumentacija
Kiekviena sugeneruota API turi interaktyvią Swagger dokumentaciją, kad kūrėjai galėtų nedelsiant tyrinėti ir išbandyti galinius taškus.
Kodėl verta naudoti DreamFactory Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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