Įdiek OpenHuman vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas asmeninis DI branduolys, jungiantis daugiau nei 118 programėlių ir sukuriantis privatų atminties medį, kurį visiškai valdai.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OpenHuman
„OpenHuman“ yra atvirojo kodo asmeninis DI super intelektas, skirtas veikti tavo paties infrastruktūroje. Sukurtas aplink „Rust“ branduolį ir vietinę atminties medžio struktūrą, suderinamą su „Obsidian“, jis jungiasi prie daugiau nei šimto paslaugų per vieno paspaudimo „OAuth“ – „Gmail“, „Notion“, „GitHub“, „Slack“, „Stripe“, „Calendar“ ir daugelio kitų – ir tyliai įkelia naujus duomenis į privačią žinių bazę kas dvidešimt minučių.
Savarankiškai hostinant „OpenHuman“, kiekvienas el. laiškas, dokumentas ir pokalbis išlieka tavo nuosavoje darbo erdvėje, tuo pačiu leidžiant nukreipti užklausas į samprotavimo, greitus ar vizualinius modelius pagal poreikį. Nėra mokesčių už vartotoją, jokio tiekėjo įkalinimo, ir jokia trečiosios šalies DI paslauga niekada nemato tavo neapdorotų duomenų, nebent tu juos aiškiai ten nukreipi.
Pagrindinės OpenHuman savybės
Vietinė atmintis pirmiausia
Kiekvienas pranešimas, dokumentas ir integracijos sinchronizavimas patenka į vietinę SQLite saugyklą ir su „Obsidian“ suderinamą saugyklą, kurią gali skaityti, redaguoti ir kurti atsargines kopijas tiesiogiai diske.
118+ integracijų
Vieno paspaudimo „OAuth“ jungtys, skirtos „Gmail“, „Notion“, „GitHub“, „Slack“, „Stripe“, „Calendar“ ir dešimtims kitų, su foniniu procesu, kuris atnaujina duomenis kas dvidešimt minučių.
Vietiniai agento įrankiai
Integruota interneto paieška, duomenų rinkimas, prieiga prie failų sistemos, „git“ operacijos ir balso (STT/TTS) funkcijos leidžia agentams veikti tavo vardu be išorinių papildinių sistemų.
TokenJuice glaudinimas
Įrenginyje veikiantis raginimų kompresorius, kuris pašalina nereikalingus žetonus iš agentų iškvietimų, sumažindamas modelio API išlaidas iki 80 % ilgai trunkančiuose darbo procesuose.
Vieningas modelio maršrutizavimas
Perjunkite tarp samprotavimo, greitųjų ir vizualinių modelių naudodami vieną prenumeratą, arba nukreipkite branduolį į vietinius „Ollama“ ir „LM Studio“ foninius serverius visiškam privatumui.
Sustiprintas RPC branduolys
„headless“ „Rust“ branduolys atveria nešikliu autentifikuotą RPC galinį tašką, veikia kaip tik skaitymui skirtas konteineris su sumažintomis galimybėmis ir sklandžiai susiejamas su darbalaukio klientais per tinklą.
Kodėl verta naudoti OpenHuman Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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