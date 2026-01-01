Įdiek Remark42 vienu spustelėjimu.
Į privatumą orientuota atvirojo kodo komentarų sistema tinklaraščiams ir svetainėms – lengva, savarankiškai talpinama alternatyva „Disqus“.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Remark42
„Remark42“ yra lengvas, atvirojo kodo komentarų variklis tinklaraščiams ir svetainėms, sukurtas kaip privatumą gerbianti alternatyva „Disqus“, „Facebook Comments“ ir kitoms komercinėms komentarų platformoms. Parašytas „Go“ kalba, siekiant mažo atminties pėdsako ir didelio lygiagretumo, jis įterpiamas naudojant vieną „JavaScript“ fragmentą bet kurioje svetainėje – statiniame HTML, „Hugo“, „Jekyll“, „WordPress“, „Next.js“ ar bet kurioje kitoje sistemoje – siekiant pridėti gijų diskusijas, nestebint lankytojų ir nerodant skelbimų.
Savarankiškai talpinant „Remark42“ tavo VPS serveryje, kiekvienas skaitytojo komentaras, balsas ir paskyra lieka tavo infrastruktūroje, užuot juos rinkus trečiosios šalies SaaS paslaugai reklaminiams duomenims. Kompaktiškas paketas veikia viename konteineryje su integruota „BoltDB“ saugykla – nereikia atskiros duomenų bazės ar talpyklos.
Pagrindinės Remark42 savybės
Paprastas įterpimas
Įdėk vieną JavaScript kodo fragmentą į bet kurią svetainę, kad pridėtum komentarų gijas – veikia su statinėmis svetainėmis, tinklaraščiais ir bet kokia sistema, kuri leidžia naudoti pasirinktinį HTML.
Kelių teikėjų OAuth
Lankytojai prisijungia naudodami Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, arba naudodami anoniminį ar el. pašto nuorodos autentifikavimą.
Privatumas pirmiausia
Jokių sekimo pikselių, jokių trečiųjų šalių slapukų, jokio elgesio profiliavimo – „Remark42“ saugo tik tai, ko reikia komentarams ir pranešimams rodyti.
Markdown ir gijos
Visas „Markdown“ palaikymas, įskaitant kodo blokus, įdėtuosius atsakymus, balsavimą ir redagavimą / trynimą su konfigūruojamais laiko langais.
Moderavimo įrankiai
Integruoti administravimo įrankiai, skirti masiniam moderavimui, IP blokavimui, keiksmažodžių filtravimui, komentarų paieškai ir el. pašto / Telegram pranešimams apie naujus komentarus.
Atsarginės kopijos ir eksportavimas
Kompaktiška BoltDB saugykla su automatinėmis kasdienėmis atsarginėmis kopijomis, Disqus ir WordPress komentarų importavimo įrankis ir JSON eksportas migracijai.
Kodėl verta naudoti Remark42 Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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