Įdiek Forgejo vienu spustelėjimu.
Lengva, savarankiškai talpinama Git paslauga su pilna web sąsaja, užklausomis dėl pakeitimų, problemų sekimu ir CI/CD konvejeriais.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Forgejo
Forgejo yra bendruomenės valdoma, savarankiškai talpinama Git paslauga, kuri atsirado kaip Gitea atšaka, daug dėmesio skiriant skaidrumui ir vartotojų įgalinimui. Ji suteikia viską, ko komandoms reikia programinės įrangos projektams talpinti, bendradarbiauti ir valdyti — nuo saugyklų valdymo ir kodo peržiūros iki problemų sekimo, wiki ir integruotų CI/CD veiksmų — lengvame, resursus taupančiame pakete, kuris patogiai veikia mažame VPS.
Savarankiškas Git infrastruktūros talpinimas su Forgejo reiškia visišką tavo išeities kodo nuosavybę, jokios priklausomybės nuo trečiųjų šalių platformų ir visišką atitiktį duomenų saugojimo reikalavimams. Tu gauni įmonės lygio bendradarbiavimo funkcijas be kainodaros už kiekvieną vartotojo vietą arba rizikos, kad išoriniai tiekėjai pakeis politiką ir užblokuos tavo komandai prieigą prie jos pačios saugyklų.
Pagrindinės Forgejo savybės
Pilnas Git hostingas
Talpink saugyklas su SSH ir HTTPS prieiga, šakų apsauga ir žiniatinklio skirtumų peržiūros programa kodo peržiūrai.
Ištraukimo užklausos ir peržiūros
Struktūrizuota kodo peržiūros darbo eiga su įterptaisiais komentarais, patvirtinimo reikalavimais ir sujungimo strategijomis kokybės kontrolei.
Problemų sekimas
Integruotas užduočių sekiklis su žymėmis, gairėmis ir projektų lentomis, skirtas darbui valdyti kartu su susijusiu kodu.
Integruoti CI/CD veiksmai
Su „GitHub Actions“ suderinama automatika leidžia vykdyti testus ir diegimus tiesiogiai „Forgejo“ nenaudojant išorinių CI paslaugų.
Paketų registras
Talpink Docker atvaizdus, NPM paketus ir kitus artefaktus toje pačioje platformoje kaip ir savo šaltinio kodą, kad užtikrintum vieningą tiekimo grandinę.
Federacijos pagalba
„ActivityPub“ pagrindu veikianti federacija leidžia tarpinstancinį bendradarbiavimą, mažinant priklausomybę nuo bet kurio vieno centralizuoto talpinimo paslaugų teikėjo.
Kodėl verta naudoti Forgejo Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.