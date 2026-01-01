Iki 69 % nuolaida DenoKV

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Labai nuosekli raktų-reikšmių duomenų bazė, sukurta Deno komandos, su ACID operacijomis ir JavaScript-natyvia API.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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Įdiek DenoKV vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su DenoKV

DenoKV yra moderni raktų-reikšmių duomenų bazė, sukurta Deno kūrėjų, siūlanti stipriai nuoseklią saugyklą su ACID operacijų garantijomis ir natyvią JavaScript API, kuri natūraliai integruojasi į Deno programas. Ji palaiko atomines operacijas, antrinius indeksus, automatinį versijavimą ir efektyvų tiek mažų metaduomenų, tiek didelių dvejetainių objektų tvarkymą – visa tai palaiko SQLite saugyklos variklis, užtikrinantis patikimą duomenų išlaikymą.

Savarankiškas DenoKV talpinimas jūsų VPS serveryje suteikia nuspėjamą našumą ir išlaidas, palyginti su valdomomis duomenų bazių paslaugomis, visišką duomenų sluoksnio kontrolę ir autentifikavimą žetonais, kad būtų užtikrinta saugi prieiga. Tai yra ideali pagrindinė saugykla Deno programoms, kurioms reikalinga patikima raktų-reikšmių saugykla be priklausomybės nuo tiekėjo ar kintamos debesies kainodaros.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės DenoKV savybės

ACID transakcijos

Užtikrina atomiškumą, nuoseklumą, izoliaciją ir patvarumą visoms operacijoms, todėl yra saugus kritinės programos būsenos saugojimui.

„JavaScript“ natyvus API

Sukurtas specialiai Deno su idiomatine asinchronine API, kuri natūraliai integruojasi į esamas Deno programas ir Deno Deploy projektus.

Atominės kelių raktų operacijos

Vykdykite sąlygines skaitymo-keitimo-rašymo operacijas per kelis raktus vienoje atominėje transakcijoje, užtikrindami būsenos valdymą be lenktyniavimo sąlygų.

Antriniai indeksai

Apibrėžk antrinius indeksus savo duomenims, kad būtų užtikrintos efektyvios paieškos už pirminio rakto ribų, nenaudojant išorinės užklausų infrastruktūros.

Žetonais pagrįstas saugumas

Apsaugo visą prieigą prie duomenų bazės sugeneruotu prieigos raktu, užkertant kelią neteisėtiems prisijungimams prie raktų-verčių saugyklos.

Kodėl verta naudoti DenoKV Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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