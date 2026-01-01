Įdiek DenoKV vienu spustelėjimu.
Labai nuosekli raktų-reikšmių duomenų bazė, sukurta Deno komandos, su ACID operacijomis ir JavaScript-natyvia API.
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Ką gali kurti su DenoKV
DenoKV yra moderni raktų-reikšmių duomenų bazė, sukurta Deno kūrėjų, siūlanti stipriai nuoseklią saugyklą su ACID operacijų garantijomis ir natyvią JavaScript API, kuri natūraliai integruojasi į Deno programas. Ji palaiko atomines operacijas, antrinius indeksus, automatinį versijavimą ir efektyvų tiek mažų metaduomenų, tiek didelių dvejetainių objektų tvarkymą – visa tai palaiko SQLite saugyklos variklis, užtikrinantis patikimą duomenų išlaikymą.
Savarankiškas DenoKV talpinimas jūsų VPS serveryje suteikia nuspėjamą našumą ir išlaidas, palyginti su valdomomis duomenų bazių paslaugomis, visišką duomenų sluoksnio kontrolę ir autentifikavimą žetonais, kad būtų užtikrinta saugi prieiga. Tai yra ideali pagrindinė saugykla Deno programoms, kurioms reikalinga patikima raktų-reikšmių saugykla be priklausomybės nuo tiekėjo ar kintamos debesies kainodaros.
Pagrindinės DenoKV savybės
ACID transakcijos
Užtikrina atomiškumą, nuoseklumą, izoliaciją ir patvarumą visoms operacijoms, todėl yra saugus kritinės programos būsenos saugojimui.
„JavaScript“ natyvus API
Sukurtas specialiai Deno su idiomatine asinchronine API, kuri natūraliai integruojasi į esamas Deno programas ir Deno Deploy projektus.
Atominės kelių raktų operacijos
Vykdykite sąlygines skaitymo-keitimo-rašymo operacijas per kelis raktus vienoje atominėje transakcijoje, užtikrindami būsenos valdymą be lenktyniavimo sąlygų.
Antriniai indeksai
Apibrėžk antrinius indeksus savo duomenims, kad būtų užtikrintos efektyvios paieškos už pirminio rakto ribų, nenaudojant išorinės užklausų infrastruktūros.
Žetonais pagrįstas saugumas
Apsaugo visą prieigą prie duomenų bazės sugeneruotu prieigos raktu, užkertant kelią neteisėtiems prisijungimams prie raktų-verčių saugyklos.
Kodėl verta naudoti DenoKV Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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