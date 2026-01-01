Įdiekite DokuWiki vienu spustelėjimu.
Paprasta, be duomenų bazės wiki platforma, skirta techninei dokumentacijai ir komandos žinių bazėms.
Rinkis VPS planą DokuWiki
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su DokuWiki
DokuWiki yra lengva, standartus atitinkanti wiki, kuri visą turinį saugo paprastuose tekstiniuose failuose, o ne duomenų bazėje. Šis failais pagrįstas dizainas leidžia minimaliai konfigūruoti ir labai supaprastina atsarginių kopijų kūrimą – tiesiog nukopijuok failus. Nepaisant paprastumo, DokuWiki suteikia visapusišką redagavimo patirtį, hierarchinę vardų sričių organizaciją, smulkiagrūdę prieigos kontrolę ir plačią įskiepių ekosistemą, kuri gali išplėsti funkcionalumą nepridedant infrastruktūros sudėtingumo.
Savarankiškas DokuWiki talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko tavo dokumentaciją privačią ir prieinamą visiškai tavo sąlygomis. Nėra mokesčių už vartotoją, jokių išorinių paslaugų priklausomybių ir jokių duomenų, paliekančių tavo infrastruktūrą – todėl tai yra patikimas ilgalaikis pasirinkimas vidinėms wiki, techniniams veiklos aprašams ir bet kokio dydžio komandų žinių bazėms.
Pagrindinės DokuWiki savybės
Nereikia duomenų bazės
Visas turinys saugomas paprasto teksto failuose, pašalinant duomenų bazės nustatymo ir priežiūros rūpesčius, būdingus kitoms wiki platformoms.
Versijų valdymas integruotas
Kiekvienas redagavimas sekamas su išsamia skirtumų peržiūra ir grąžinimu vienu paspaudimu, todėl joks turinio pakeitimas niekada nebus visam laikui prarastas.
Lanksti prieigos kontrolė
Vartotojų grupės ir puslapio lygio leidimai leidžia tau apriboti arba atverti wiki skyrius būtent tinkamai auditorijai.
Turtinga įskiepių ekosistema
Šimtai bendruomenės įskiepių prideda funkcijų, tokių kaip sintaksės paryškinimas, diagramos, užduočių sąrašai ir integracijos, neliečiant pagrindinio kodo.
Lengvos atsarginės kopijos
Kadangi turinys yra paprasti failai, visos wiki atsarginės kopijos darymas yra toks pat paprastas kaip vieno katalogo nukopijavimas arba jo įtraukimas į bet kokią failais pagrįstą atsarginių kopijų strategiją.
Kodėl verta naudoti DokuWiki Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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