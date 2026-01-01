Iki 69 % nuolaida DokuWiki

Įdiekite DokuWiki vienu spustelėjimu.

Paprasta, be duomenų bazės wiki platforma, skirta techninei dokumentacijai ir komandos žinių bazėms.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite DokuWiki vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su DokuWiki

DokuWiki yra lengva, standartus atitinkanti wiki, kuri visą turinį saugo paprastuose tekstiniuose failuose, o ne duomenų bazėje. Šis failais pagrįstas dizainas leidžia minimaliai konfigūruoti ir labai supaprastina atsarginių kopijų kūrimą – tiesiog nukopijuok failus. Nepaisant paprastumo, DokuWiki suteikia visapusišką redagavimo patirtį, hierarchinę vardų sričių organizaciją, smulkiagrūdę prieigos kontrolę ir plačią įskiepių ekosistemą, kuri gali išplėsti funkcionalumą nepridedant infrastruktūros sudėtingumo.

Savarankiškas DokuWiki talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko tavo dokumentaciją privačią ir prieinamą visiškai tavo sąlygomis. Nėra mokesčių už vartotoją, jokių išorinių paslaugų priklausomybių ir jokių duomenų, paliekančių tavo infrastruktūrą – todėl tai yra patikimas ilgalaikis pasirinkimas vidinėms wiki, techniniams veiklos aprašams ir bet kokio dydžio komandų žinių bazėms.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės DokuWiki savybės

Nereikia duomenų bazės

Visas turinys saugomas paprasto teksto failuose, pašalinant duomenų bazės nustatymo ir priežiūros rūpesčius, būdingus kitoms wiki platformoms.

Versijų valdymas integruotas

Kiekvienas redagavimas sekamas su išsamia skirtumų peržiūra ir grąžinimu vienu paspaudimu, todėl joks turinio pakeitimas niekada nebus visam laikui prarastas.

Lanksti prieigos kontrolė

Vartotojų grupės ir puslapio lygio leidimai leidžia tau apriboti arba atverti wiki skyrius būtent tinkamai auditorijai.

Turtinga įskiepių ekosistema

Šimtai bendruomenės įskiepių prideda funkcijų, tokių kaip sintaksės paryškinimas, diagramos, užduočių sąrašai ir integracijos, neliečiant pagrindinio kodo.

Lengvos atsarginės kopijos

Kadangi turinys yra paprasti failai, visos wiki atsarginės kopijos darymas yra toks pat paprastas kaip vieno katalogo nukopijavimas arba jo įtraukimas į bet kokią failais pagrįstą atsarginių kopijų strategiją.

Kodėl verta naudoti DokuWiki Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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