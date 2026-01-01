Įdiek Livebook vienu spustelėjimu.
Interaktyvūs, bendradarbiavimo Elixir sąsiuviniai duomenų mokslui, automatizavimui ir gyvojo kodo tyrinėjimui.
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Ką gali kurti su Livebook
„Livebook“ yra atvirojo kodo žiniatinklio programa, skirta kurti bendradarbiavimo, atkuriamus „Elixir“ užrašų knygeles. Sukurta specialiai BEAM ekosistemai, ji sujungia tiesioginį kodo vykdymą, gausias duomenų vizualizacijas ir realaus laiko kelių žaidėjų redagavimą vienoje naršyklės sąsajoje. Skirtingai nuo bendrosios paskirties užrašų knygelių aplinkų, „Livebook“ yra giliai integruota su „Elixir“ lygiagretumo modeliu ir kuria užrašų knygeles, kurios yra sukurtos veikti identiškai visose sesijose ir mašinose.
Savarankiškai talpinant „Livebook“ VPS serveryje, tavo užrašų knygelės, duomenų srautai ir mašininio mokymosi eksperimentai lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje – be užrašų knygelių dydžio apribojimų, be naudojimo mokesčių ir be trečiųjų šalių debesies paslaugų, tvarkančių tavo kodą ar duomenis.
Pagrindinės Livebook savybės
Bendradarbiavimas realiu laiku
Keli vartotojai gali vienu metu redaguoti tą pačią užrašinę su tiesioginiu kursoriaus sekimu ir bendradarbiaujamuoju redagavimu be konfliktų.
Išmaniosios ląstelės
Paruošti langelių tipai automatizuoja SQL užklausas, HTTP užklausas, failų skaitymą ir diagramų kūrimą, nereikalaujant rašyti pasikartojančio šablono kodo.
ML ir duomenų darbo eigos
Vietinė integracija su Nx, Explorer ir Kino leidžia atlikti skaitmeninius skaičiavimus, naudoti duomenų rėmelius ir kurti išsamias vizualizacijas tiesiogiai užrašinėse.
Užrašų programos diegimas
Gali paskelbti bet kokią užrašų knygelę kaip atskirą interaktyvią žiniatinklio programą, kurią galutiniai vartotojai gali paleisti neturėdami tiesioginės prieigos prie Livebook sąsajos.
Atkuriama nuo pat pradžių
Užrašinės įrašo visas priklausomybes ir vykdymo laiko reikšmes pačiame faile, užtikrindamos nuoseklius rezultatus įvairiose mašinose ir diegimuose.
Kodėl verta naudoti Livebook Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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