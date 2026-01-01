Įdiek Checkcle vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo realaus laiko stebėjimo platforma, skirta veikimo laiko, infrastruktūros ir SSL sekimui, su viešaisiais būsenos puslapiais.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Checkcle
Checkcle yra visapusiška stebėjimo platforma, kuri suteikia DevOps komandoms ir sistemos administratoriams vieningą matomumą svetainėms, API, serveriams ir SSL sertifikatams iš vienos pačių talpinamos valdymo panelės. Ji stebi HTTP, TCP, DNS ir ping galinius taškus kartu su Linux ir Windows serverių metrikomis – procesoriaus, RAM, disko ir tinklo – viską realiuoju laiku.
Skirtingai nei SaaS stebėjimo įrankiai, kurie apmokestina už stebėjimą ar už vartotoją, pačių talpinamas Checkcle tavo VPS serveryje reiškia neribotą stebėjimų skaičių, visišką duomenų nuosavybę ir jokių pasikartojančių mokesčių. Vieši būsenos puslapiai ir daugiakanalis įspėjimas per Telegram, Slack, Discord, el. paštą ir Matrix informuoja tavo komandą ir vartotojus, kai įvyksta incidentai.
Pagrindinės Checkcle savybės
Pasiekiamumo stebėjimas
Stebėk HTTP, TCP, DNS ir ping galinius taškus su konfigūruojamais intervalais, atsakymo laiko stebėjimu ir momentiniais įspėjimais apie neveikimą.
Serverio infrastruktūros rodikliai
Stebėk CPU, RAM, disko ir tinklo naudojimą Linux ir Windows serveriuose, įdiegus lengvą, vienos eilutės agentą.
SSL ir domenų sekimas
Stebėk SSL sertifikato galiojimo pabaigą ir domeno būseną, kad išvengtum netikėtų trikdžių dėl pasibaigusių ar neteisingai sukonfigūruotų sertifikatų.
Viešos būsenos puslapiai
Dalinkis tiesiogine veikimo būsena su naudotojais ir suinteresuotosiomis šalimis per pritaikomus viešuosius būsenos puslapius.
Daugiakanalis įspėjimas
Siųskite pranešimus apie incidentus į Telegram, Slack, Discord, el. paštą ir Matrix su pritaikomais įspėjimų šablonais.
Kodėl verta naudoti Checkcle Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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