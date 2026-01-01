Įdiek Maxun vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo nekodavimo platforma, paverčianti bet kurią svetainę struktūrizuotomis, automatizuotomis duomenų išgavimo darbo eigomis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Maxun
Maxun yra atviro kodo, be kodo žiniatinklio duomenų platforma, kuri leidžia tau išgauti, rinkti, nuskaityti ir ieškoti internete nerašant kodo. Naudojant vizualinį įrašymo įrankį, tu tiesiog naršai svetainėje, o Maxun paverčia tavo veiksmus daugkartinio naudojimo duomenų išgavimo robotu – nereikia jokių programavimo žinių. DI valdomas duomenų išgavimas leidžia tau paprasta kalba apibūdinti, kokių duomenų nori, ir jie bus automatiškai gauti.
Savarankiškai talpinant Maxun savo VPS serveryje, tu visiškai kontroliuoji išgautus duomenis, planavimą ir integracijas. Platforma palaiko eksportavimą į Google Sheets, Airtable ir webhooks, ir apima visą SDK bei CLI kūrėjams, kurie nori eiti toliau. Šis diegimas apima PostgreSQL duomenų išsaugojimui ir MinIO failų saugyklai, suteikdamas tau pilną, gamybai paruoštą sąranką.
Pagrindinės Maxun savybės
Įrašymo įrankis be programavimo žinių
Įrašyk savo naršymo veiksmus vieną kartą ir „Maxun“ paverčia juos pasikartojančiu ištraukimo robotu – nereikia jokio kodo.
AI duomenų išgavimas
Apibūdink norimus duomenis natūralia kalba ir leisk LLM pagrįstam išskyrimui juos rasti ir struktūrizuoti už tave.
Interneto nuskaitymas
Automatiškai nuskaityti visas svetaines, atrandant ir išgaunant turinį iš kiekvieno atitinkamo puslapio nustatytoje apimtyje.
Suplanuoti paleidimai
Nustatyk robotus, kad jie veiktų pagal tvarkaraštį ir teiktų naujus struktūrizuotus duomenis į tavo pasirinktą paskirties vietą be rankinio įsikišimo.
Lanksčios integracijos
Galite eksportuoti išgautus duomenis tiesiogiai į Google Sheets, Airtable arba bet kurį webhook galinį tašką su integruotu palaikymu.
Kodėl verta naudoti Maxun Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.