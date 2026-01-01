Įdiek Zipline vienu spustelėjimu.
Suderinamas su ShareX failų ir paveikslėlių įkėlimo serveris su elegantiška valdymo panele ir integruotu nuorodų trumpintuvu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Zipline
Zipline yra savarankiškai talpinamas failų ir paveikslėlių įkėlimo serveris, sukurtas pažangiems vartotojams, kuriems reikia greito, patikimo dalijimosi su visiška savo duomenų kontrole. Jis palaiko ShareX, Flameshot ir kitus ekrano nuotraukų įrankius iš karto, todėl tai yra sklandus pakaitalas debesų pagrindu veikiančioms įkėlimo paslaugoms, tokioms kaip Imgur ar file.io.
Be paprastų įkėlimų, Zipline apima URL trumpinimą, kodo įklijavimo talpyklas, aplankų tvarkymą, įterpimo tinkinimą ir vartotojų valdymą. Savarankiškas talpinimas savo VPS serveryje reiškia neribotą saugyklą, jokių failų dydžio apribojimų ir visišką privatumą kiekvienam įkėlimui.
Pagrindinės Zipline savybės
ShareX integracija
Integruotas „ShareX“, „Flameshot“ ir pasirinktinio įkėlimo įrankio palaikymas leidžia fiksuoti ir bendrinti ekrano nuotraukas per kelias sekundes.
Integruotas URL trumpiklis
Trumpink nuorodas ir įkelk failus iš vienos valdymo panelės, nereikalaujant atskiros paslaugos.
Naudotojų valdymas
Sukurk kelias paskyras su individualiomis įkėlimo kvotomis, leidimais ir atskiromis failų bibliotekomis.
Įterpimo tinkinimas
Tinkink OpenGraph įterpimus, kad bendrinamos nuorodos rodytų išplėstines peržiūras „Discord“, „Slack“ ir socialiniuose tinkluose.
Kodų talpykla
Dalinkis sintaksės paryškinimo kodo fragmentais su automatiniu kalbos aptikimu ir galiojimo parinktimis.
Kodėl verta naudoti Zipline Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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