Įdiek Kan vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo „Kanban“ lenta ir projektų valdymo įrankis, sukurtas kaip į privatumą orientuota „Trello“ alternatyva.
Rinkis VPS planą Kan
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Kan
Kan yra savarankiškai talpinama, atvirojo kodo Kanban lenta, skirta komandoms, norinčioms visiškai kontroliuoti savo projekto duomenis. Sukurta naudojant Next.js ir PostgreSQL, ji suteikia pažįstamą Trello kortelių ir lentų darbo eigą be mokesčių už kiekvieną vietą ar duomenų užrakinimo. Lentos, kortelės, etiketės ir komandos darbo sritys yra įtrauktos iškart.
Kan talpinimas savo VPS reiškia, kad tavo projekto duomenys lieka privatūs ir infrastruktūroje, kurią tu kontroliuoji. Su el. pašto / slaptažodžio prisijungimo palaikymu ir daugiau nei 20 OAuth teikėjų – įskaitant Google, GitHub ir Microsoft – tavo komanda gali pradėti bendradarbiauti be papildomos sąrankos.
Pagrindinės Kan savybės
Kanban lentos
Organizuok darbą lentose ir kortelėse, naudodamas žymas, filtrus ir vilkimo bei nuleidimo funkciją bet kokiam komandos darbo procesui.
Komandos darbo erdvės
Pakviesk narius į bendras darbo sritis ir valdyk lentos matomumą, kad tinkami žmonės matytų tinkamus projektus.
Trello įkėlimas
Perkelk esamas Trello lentas tiesiai į Kan, kad išsaugotum projekto istoriją be rankinio pakartotinio įvedimo.
Lanksti autentifikacija
Prisijunk el. paštu / slaptažodžiu arba su bet kuriuo iš daugiau nei 20 OAuth teikėjų, įskaitant Google, GitHub ir Microsoft.
Veiklos stebėjimas
Kortelės veiklos žurnalai ir komentarų gijos saugo visą kiekvieno pakeitimo ir diskusijos istoriją vienoje vietoje.
Kodėl verta naudoti Kan Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.