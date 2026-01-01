Iki 69 % nuolaida GNS3 Server

Įdiek GNS3 serverį vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo tinklo topologijos emuliatorius su naršyklėje pasiekiama sąsaja, skirta kurti ir simuliuoti virtualias tinklo laboratorijas.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek GNS3 serverį vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su GNS3 Server

GNS3 (grafinis tinklo simuliatorius-3) yra atvirojo kodo tinklo emuliacijos platforma, kuria pasitiki tinklo inžinieriai, studentai ir sertifikavimo instruktoriai visame pasaulyje. Ji leidžia tau kurti sudėtingas kelių tiekėjų tinklo topologijas, naudojant tikrus Cisco IOS, Juniper ir kitų tiekėjų atvaizdus kartu su lengvais virtualiais įrenginiais, viską be fizinės aparatinės įrangos.

Paleidus GNS3 serverį VPS serveryje, tavo laboratorija išlieka nuolatinė ir pasiekiama iš bet kurios naršyklės. Projektai, įrenginių atvaizdai ir topologijos saugomi patvariuose pavadintuose tomuose, kad tavo darbas išliktų po konteinerio perkrovimų. Pridėta žiniatinklio vartotojo sąsaja (UI) jungiasi tiesiogiai prie serverio API per 3080 prievadą, suteikdama tau visą „drag-and-drop“ topologijos redaktorių iš bet kurios naršyklės bet kuriame įrenginyje.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės GNS3 Server savybės

Kelių tiekėjų emuliacija

Paleisk tikrus Cisco IOS, Juniper ir kitų tiekėjų atvaizdus kartu su atvirojo kodo įrenginiais toje pačioje topologijoje be fizinės aparatinės įrangos.

Naršyklėje pasiekiama vartotojo sąsaja

Pridėta žiniatinklio sąsaja suteikia vilkimo ir numetimo topologijos kūrimo įrankį, pasiekiamą iš bet kurios naršyklės, nereikalaujant jokios darbalaukio programos.

Nuolatinė laboratorijos saugykla

Projektai, įrenginių atvaizdai ir topologijos failai saugomi pavadintuose tomuose, kad tavo darbas išliktų po konteinerio perkrovimų ir atnaujinimų.

REST API

Dokumentuota REST API sąsaja 3080 prievade leidžia automatizuoti topologijos teikimą, mazgų valdymą ir laboratorijos gyvavimo ciklo operacijas iš scenarijų arba CI konvejerių.

Įrenginių biblioteka

Importuokite iš anksto sukurtus įrenginių šablonus maršrutizatoriams, komutatoriams, ugniasienėms ir Linux serveriams, kad greitai sukurtumėte realistiškas laboratorijas be rankinės konfigūracijos.

VPCS ir Docker mazgai

Integruota VPCS lengvoji kompiuterio simuliacija ir natyvus Docker konteinerių palaikymas leidžia tau pridėti galinius mazgus ir aplikacijų serverius prie bet kokios topologijos.

Kodėl verta naudoti GNS3 Server Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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