Įdiek GNS3 serverį vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo tinklo topologijos emuliatorius su naršyklėje pasiekiama sąsaja, skirta kurti ir simuliuoti virtualias tinklo laboratorijas.
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Ką gali kurti su GNS3 Server
GNS3 (grafinis tinklo simuliatorius-3) yra atvirojo kodo tinklo emuliacijos platforma, kuria pasitiki tinklo inžinieriai, studentai ir sertifikavimo instruktoriai visame pasaulyje. Ji leidžia tau kurti sudėtingas kelių tiekėjų tinklo topologijas, naudojant tikrus Cisco IOS, Juniper ir kitų tiekėjų atvaizdus kartu su lengvais virtualiais įrenginiais, viską be fizinės aparatinės įrangos.
Paleidus GNS3 serverį VPS serveryje, tavo laboratorija išlieka nuolatinė ir pasiekiama iš bet kurios naršyklės. Projektai, įrenginių atvaizdai ir topologijos saugomi patvariuose pavadintuose tomuose, kad tavo darbas išliktų po konteinerio perkrovimų. Pridėta žiniatinklio vartotojo sąsaja (UI) jungiasi tiesiogiai prie serverio API per 3080 prievadą, suteikdama tau visą „drag-and-drop“ topologijos redaktorių iš bet kurios naršyklės bet kuriame įrenginyje.
Pagrindinės GNS3 Server savybės
Kelių tiekėjų emuliacija
Paleisk tikrus Cisco IOS, Juniper ir kitų tiekėjų atvaizdus kartu su atvirojo kodo įrenginiais toje pačioje topologijoje be fizinės aparatinės įrangos.
Naršyklėje pasiekiama vartotojo sąsaja
Pridėta žiniatinklio sąsaja suteikia vilkimo ir numetimo topologijos kūrimo įrankį, pasiekiamą iš bet kurios naršyklės, nereikalaujant jokios darbalaukio programos.
Nuolatinė laboratorijos saugykla
Projektai, įrenginių atvaizdai ir topologijos failai saugomi pavadintuose tomuose, kad tavo darbas išliktų po konteinerio perkrovimų ir atnaujinimų.
REST API
Dokumentuota REST API sąsaja 3080 prievade leidžia automatizuoti topologijos teikimą, mazgų valdymą ir laboratorijos gyvavimo ciklo operacijas iš scenarijų arba CI konvejerių.
Įrenginių biblioteka
Importuokite iš anksto sukurtus įrenginių šablonus maršrutizatoriams, komutatoriams, ugniasienėms ir Linux serveriams, kad greitai sukurtumėte realistiškas laboratorijas be rankinės konfigūracijos.
VPCS ir Docker mazgai
Integruota VPCS lengvoji kompiuterio simuliacija ir natyvus Docker konteinerių palaikymas leidžia tau pridėti galinius mazgus ir aplikacijų serverius prie bet kokios topologijos.
Kodėl verta naudoti GNS3 Server Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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