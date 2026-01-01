Įdiek Wingfit vienu spustelėjimu.
Minimalistinė atvirojo kodo fitneso programa, skirta treniruotėms registruoti, pratimams sekti ir asmeninei pažangai privačiai stebėti.
Rinkis VPS planą Wingfit
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Wingfit
„Wingfit“ yra minimalistinė, savarankiškai talpinama kūno rengybos stebėjimo programa, orientuota į paprastumą ir privatumą. Ji suteikia aiškią sąsają treniruočių registravimui, pratimų serijų ir pakartojimų stebėjimui bei asmeninės kūno rengybos pažangos sekimui laikui bėgant, be reklamų, prenumeratų ar duomenų dalijimosi su trečiųjų šalių paslaugomis.
Savarankiškai talpinant „Wingfit“ VPS serveryje, visi tavo kūno rengybos duomenys lieka visiškai privatūs tavo paties infrastruktūroje. Lengvas, vienos paslaugos diegimas nereikalauja išorinės duomenų bazės, todėl nustatymas yra greitas, o priežiūra – minimali, suteikiant tau nuolatinį kūno rengybos žurnalą, pasiekiamą iš bet kurios naršyklės.
Pagrindinės Wingfit savybės
Treniruočių registravimas
Registruok individualius pratimus su serijomis, pakartojimais ir svoriais, kad sukurtum išsamų kiekvienos treniruotės įrašą.
Pažangos stebėjimas
Stebėk jėgos ir apimties tendencijas laikui bėgant, kad įvertintum fizinės formos pažangą ir nustatytum tobulintinas sritis.
Privatumą užtikrinantis dizainas
Visi kūno rengybos duomenys lieka tavo VPS, be trečiųjų šalių debesų sinchronizavimo, analizės ar reklamos.
Lengvas diegimas
Vienos paslaugos konteineris su minimaliais resursų reikalavimais leidžia „Wingfit“ lengvai veikti kartu su kitomis programėlėmis.
Kodėl verta naudoti Wingfit Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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