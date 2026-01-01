Įdiek Ralph vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo IT turto valdymo ir duomenų centro infrastruktūros platforma su pilna REST API.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Ralph
Ralph yra atvirojo kodo turto valdymo ir CMDB (konfigūracijos valdymo duomenų bazės) sistema, sukurta „Allegro“ IT infrastruktūrai dideliu mastu valdyti. Ji apima visą turto gyvavimo ciklą – nuo įsigijimo ir priskyrimo iki nurašymo – tiek duomenų centrų stovuose, tiek biuro aplinkoje, su integruota duomenų centro vizualizacija stelažų išdėstymui ir energijos pajėgumų planavimui.
Savarankiškai talpinant Ralph savo VPS, tavo IT komanda gauna vieną patikimą informacijos šaltinį apie techninės įrangos inventorių, programinės įrangos licencijas, sutartis ir palaikymo susitarimus be prenumeratos mokesčių už kiekvieną turtą. Išsami REST API leidžia lengvai integruoti Ralph su esamomis bilietų, stebėjimo ir pirkimų sistemomis.
Pagrindinės Ralph savybės
Turto gyvavimo ciklo stebėjimas
Stebėkite kiekvieną turtą nuo pirkimo užsakymo iki priskyrimo, priežiūros ir nurašymo, su visa istorija ir audito seka, skirta atitikčiai ir išlaidų ataskaitoms.
Duomenų centro vizualizacija
Vizualizuok fizinių stelažų išdėstymą vilkimo ir nuleidimo būdu, stebėk energijos suvartojimą kiekviename stelaže ir planuok pajėgumų plėtimą prieš atvykstant techninei įrangai.
REST API
Išsami REST API leidžia integruoti „Ralph“ su bilietų sistemomis, stebėjimo platformomis ir pirkimo įrankiais, siekiant automatizuoti atsargų atnaujinimus ir pašalinti pasikartojantį duomenų įvedimą.
Programinės įrangos licencijų valdymas
Stebėkite programinės įrangos licencijas, sutartis ir palaikymo sutartis kartu su techninės įrangos turtu, kad visada žinotum, kas licencijuota, kur įdiegta ir kada reikia atnaujinti.
Pasirinktinės darbo eigos
Apibrėžkite lanksčias darbo eigos būsenas turto gyvavimo ciklo etapams, kad tavo pirkimo, operacijų ir nurašymo procesai būtų nuosekliai vykdomi visoje komandoje.
Kodėl verta naudoti Ralph Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
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