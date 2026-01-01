Įdiek Scoold vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama „Stack Overflow“ stiliaus klausimų ir atsakymų platforma komandoms, klasėms ir vidiniam žinių dalijimuisi.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Scoold
Scoold yra atvirojo kodo klausimų ir atsakymų bei žinių dalijimosi platforma, įkvėpta Stack Overflow, sukurta komandoms, mokykloms ir organizacijoms, kurioms reikia struktūrizuotos vietos klausimams, atsakymams ir bendroms žinioms kaupti. Vieno JAR failo „Spring Boot“ sąsaja yra suporuota su „Para“ posisteme, kuri tvarko autentifikavimą, paiešką ir duomenų išsaugojimą, ir yra pateikiama šiame diegime su įterpta H2 duomenų saugykla, paruošta naudoti iškart po pirmojo paleidimo.
Patiems hostinant Scoold, kiekvienas klausimas, atsakymas, balsas ir vartotojo tapatybė lieka tavo nuosavame VPS, o ne trečiosios šalies SaaS klausimų ir atsakymų paslaugoje. Nėra mokesčių už kiekvieną vartotoją, nėra priklausomybės nuo tiekėjo tavo žinių bazėje, o „Apache 2.0“ licencija leidžia tau pritaikyti balsavimo taisykles, ženklelius, erdves ir autentifikavimo teikėjus, kad atitiktų, kaip iš tikrųjų veikia tavo komanda.
Pagrindinės Scoold savybės
Stack Overflow darbo eiga
Balsavimas, priimti atsakymai, reputacija, ženkleliai ir žymos suteikia dalyviams tą pačią pažįstamą klausimų ir atsakymų eigą, kaip ir viešasis „Stack Overflow“, nereikalaujant papildomo mokymosi naujiems komandos nariams.
Erdvės komandoms
Grupuokite klausimus ir vartotojus į atskiras erdves, kad inžinerijos, palaikymo ir žmogiškųjų išteklių skyriai galėtų naudotis viena „Scoold“ instaliacija, neleidžiant jų turiniui persidengti.
Komplektuojamas Para backend
„Para“ programų serveris yra įdiegtas kartu su „Scoold“ ir automatiškai inicijuojamas pirmą kartą paleidus, todėl autentifikavimas, paieška ir saugykla veikia iškart, be jokio atskiro nustatymo.
Socialinis ir LDAP prisijungimas
Prisijunk per „Google“, „GitHub“, „Facebook“, „Microsoft“, „Slack“, LDAP arba el. paštą ir slaptažodį – pasirink tapatybės teikėjus, kuriuos tavo organizacija jau naudoja, ir tau nereikės rašyti jokio pasirinktinio autentifikavimo kodo.
Markdown ir kodo blokai
GitHub stiliaus „Markdown“ su sintaksės paryškinimo kodo blokais, lentelėmis, užduočių sąrašais ir jaustukais paverčia „Scoold“ puikiu pasirinkimu inžinierių komandoms, dokumentuojančioms technines problemas ir sprendimus.
REST API ir webhooks
„OpenAPI 3.0 REST“ sąsaja ir pasirašytos žiniatinklio jungtys leidžia tau kurti ataskaitų scenarijus, importuoti seną klausimų ir atsakymų turinį ir integruoti „Scoold“ su pokalbių programomis, „Zapier“ ar savo automatizavimo sistema.
Kodėl verta naudoti Scoold Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Buzz
Savo serveryje talpinama darbo erdvė, kurioje žmonės ir dirbtinio intelekto agentai dalijasi tomis pačiomis erdvėmis
Apache Answer
Atvirojo kodo klausimų ir atsakymų platforma, skirta komandos žinių dalijimuisi ir bendruomenės kūrimui