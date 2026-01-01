Iki 69 % nuolaida Scoold

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Savarankiškai talpinama „Stack Overflow“ stiliaus klausimų ir atsakymų platforma komandoms, klasėms ir vidiniam žinių dalijimuisi.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Scoold vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Scoold

Scoold yra atvirojo kodo klausimų ir atsakymų bei žinių dalijimosi platforma, įkvėpta Stack Overflow, sukurta komandoms, mokykloms ir organizacijoms, kurioms reikia struktūrizuotos vietos klausimams, atsakymams ir bendroms žinioms kaupti. Vieno JAR failo „Spring Boot“ sąsaja yra suporuota su „Para“ posisteme, kuri tvarko autentifikavimą, paiešką ir duomenų išsaugojimą, ir yra pateikiama šiame diegime su įterpta H2 duomenų saugykla, paruošta naudoti iškart po pirmojo paleidimo.

Patiems hostinant Scoold, kiekvienas klausimas, atsakymas, balsas ir vartotojo tapatybė lieka tavo nuosavame VPS, o ne trečiosios šalies SaaS klausimų ir atsakymų paslaugoje. Nėra mokesčių už kiekvieną vartotoją, nėra priklausomybės nuo tiekėjo tavo žinių bazėje, o „Apache 2.0“ licencija leidžia tau pritaikyti balsavimo taisykles, ženklelius, erdves ir autentifikavimo teikėjus, kad atitiktų, kaip iš tikrųjų veikia tavo komanda.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Scoold savybės

Stack Overflow darbo eiga

Balsavimas, priimti atsakymai, reputacija, ženkleliai ir žymos suteikia dalyviams tą pačią pažįstamą klausimų ir atsakymų eigą, kaip ir viešasis „Stack Overflow“, nereikalaujant papildomo mokymosi naujiems komandos nariams.

Erdvės komandoms

Grupuokite klausimus ir vartotojus į atskiras erdves, kad inžinerijos, palaikymo ir žmogiškųjų išteklių skyriai galėtų naudotis viena „Scoold“ instaliacija, neleidžiant jų turiniui persidengti.

Komplektuojamas Para backend

„Para“ programų serveris yra įdiegtas kartu su „Scoold“ ir automatiškai inicijuojamas pirmą kartą paleidus, todėl autentifikavimas, paieška ir saugykla veikia iškart, be jokio atskiro nustatymo.

Socialinis ir LDAP prisijungimas

Prisijunk per „Google“, „GitHub“, „Facebook“, „Microsoft“, „Slack“, LDAP arba el. paštą ir slaptažodį – pasirink tapatybės teikėjus, kuriuos tavo organizacija jau naudoja, ir tau nereikės rašyti jokio pasirinktinio autentifikavimo kodo.

Markdown ir kodo blokai

GitHub stiliaus „Markdown“ su sintaksės paryškinimo kodo blokais, lentelėmis, užduočių sąrašais ir jaustukais paverčia „Scoold“ puikiu pasirinkimu inžinierių komandoms, dokumentuojančioms technines problemas ir sprendimus.

REST API ir webhooks

„OpenAPI 3.0 REST“ sąsaja ir pasirašytos žiniatinklio jungtys leidžia tau kurti ataskaitų scenarijus, importuoti seną klausimų ir atsakymų turinį ir integruoti „Scoold“ su pokalbių programomis, „Zapier“ ar savo automatizavimo sistema.

Kodėl verta naudoti Scoold Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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