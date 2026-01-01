Iki 69 % nuolaida Dkron

Įdiek Dkron vienu spustelėjimu.

Paskirstytas, gedimams atsparus užduočių planuoklis su žiniatinklio sąsaja ir integruotu klasterizavimu, skirtas itin patikimoms cron užduotims.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Dkron vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Dkron

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Dkron

Dkron yra atvirojo kodo paskirstyta užduočių planavimo sistema, parašyta Go kalba, kuri pakeičia tradicinį cron atsparia gedimams, klasteriui pritaikyta alternatyva. Skirtingai nei vieno pagrindinio kompiuterio cron, Dkron naudoja Raft konsensuso protokolą ir gandais pagrįstą narystės sluoksnį, kad užduotys veiktų net ir sugedus atskiriems mazgams, pašalinant vieną gedimo tašką, kuris kamuoja klasikinius crontab'us.

Savo VPS serveryje talpindamas Dkron, tvarkaraščius, vykdymo istoriją ir užduočių duomenis laikai savo kontrolėje, kartu atverdamas integruotą žiniatinklio vartotojo sąsają, REST API ir HTTP/shell vykdykles, skirtas scenarijams, žiniatinklio kabliams ir išorinėms komandoms vykdyti. Pridėtas saugyklos variklis pašalina poreikį naudoti bet kokią išorinę duomenų bazę, paverčiant diegimą vienu konteineriu su nuolatiniu duomenų tūriu Raft būsenai ir užduočių istorijai.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Dkron savybės

Gedimams atsparus planavimas

Raft pagrindu veikiantis konsensusas užtikrina, kad tavo cron užduotys veiktų net ir esant mazgų gedimams, perkrovimams ir tinklo problemoms, be rankinio įsikišimo.

Integruota interneto vartotojo sąsaja

Tvarkykite užduotis, peržiūrėkite vykdymo istoriją ir paleiskite vykdymus naudodami tvarkingą naršyklės sąsają, nerašydami „crontab“ failų rankiniu būdu.

REST API ir webhooks

Kurti, atnaujinti ir paleisti užduotis programiškai iš CI konvejerių, scenarijų arba išorinių sistemų naudojant versijuotą HTTP API.

Įskiepiami vykdytojai

Vykdyti „shell“ komandas, HTTP užklausas, gRPC iškvietimus ar NATS pranešimus kaip suplanuotas užduotis, naudojant integruotus vykdyklės papildinius.

Natyvus saugyklos variklis

„BoltDB“ pagrindu veikianti saugykla pateikiama kartu su dvejetainiu failu, pašalinant poreikį išorinėms duomenų bazėms, tokioms kaip „etcd“, „Consul“ ar „PostgreSQL“.

Klasteriui paruošta architektūra

Pradėk nuo vieno mazgo ir plėskis horizontaliai, prijungdamas papildomus serverius ir agentus, didėjant tavo darbo krūviui.

Kodėl verta naudoti Dkron Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
Noel

Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.

Omkar
Omkar

Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.

Sylvain
Sylvain

Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.

Martin K
Martin K

Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.

30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

Pradėti

Atrask daugiau programų diegimui

n8n

n8n

Darbo eigų automatizavimo platforma su vizualia mazgais grįsta sąsaja

Rinktis
Activepieces

Activepieces

Atvirojo kodo bekodė darbo eigų automatizacija su daugiau nei 200 programėlių integracijų

Rinktis
Apache DolphinScheduler

Apache DolphinScheduler

Vizuali darbo eigų valdymo platforma dideliems duomenims ir ETL duomenų srautams

Rinktis
Žiūrėti visas programėles

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.