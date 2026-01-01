Įdiek Dkron vienu spustelėjimu.
Paskirstytas, gedimams atsparus užduočių planuoklis su žiniatinklio sąsaja ir integruotu klasterizavimu, skirtas itin patikimoms cron užduotims.
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Ką gali kurti su Dkron
Dkron yra atvirojo kodo paskirstyta užduočių planavimo sistema, parašyta Go kalba, kuri pakeičia tradicinį cron atsparia gedimams, klasteriui pritaikyta alternatyva. Skirtingai nei vieno pagrindinio kompiuterio cron, Dkron naudoja Raft konsensuso protokolą ir gandais pagrįstą narystės sluoksnį, kad užduotys veiktų net ir sugedus atskiriems mazgams, pašalinant vieną gedimo tašką, kuris kamuoja klasikinius crontab'us.
Savo VPS serveryje talpindamas Dkron, tvarkaraščius, vykdymo istoriją ir užduočių duomenis laikai savo kontrolėje, kartu atverdamas integruotą žiniatinklio vartotojo sąsają, REST API ir HTTP/shell vykdykles, skirtas scenarijams, žiniatinklio kabliams ir išorinėms komandoms vykdyti. Pridėtas saugyklos variklis pašalina poreikį naudoti bet kokią išorinę duomenų bazę, paverčiant diegimą vienu konteineriu su nuolatiniu duomenų tūriu Raft būsenai ir užduočių istorijai.
Pagrindinės Dkron savybės
Gedimams atsparus planavimas
Raft pagrindu veikiantis konsensusas užtikrina, kad tavo cron užduotys veiktų net ir esant mazgų gedimams, perkrovimams ir tinklo problemoms, be rankinio įsikišimo.
Integruota interneto vartotojo sąsaja
Tvarkykite užduotis, peržiūrėkite vykdymo istoriją ir paleiskite vykdymus naudodami tvarkingą naršyklės sąsają, nerašydami „crontab“ failų rankiniu būdu.
REST API ir webhooks
Kurti, atnaujinti ir paleisti užduotis programiškai iš CI konvejerių, scenarijų arba išorinių sistemų naudojant versijuotą HTTP API.
Įskiepiami vykdytojai
Vykdyti „shell“ komandas, HTTP užklausas, gRPC iškvietimus ar NATS pranešimus kaip suplanuotas užduotis, naudojant integruotus vykdyklės papildinius.
Natyvus saugyklos variklis
„BoltDB“ pagrindu veikianti saugykla pateikiama kartu su dvejetainiu failu, pašalinant poreikį išorinėms duomenų bazėms, tokioms kaip „etcd“, „Consul“ ar „PostgreSQL“.
Klasteriui paruošta architektūra
Pradėk nuo vieno mazgo ir plėskis horizontaliai, prijungdamas papildomus serverius ir agentus, didėjant tavo darbo krūviui.
Kodėl verta naudoti Dkron Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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