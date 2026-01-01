Įdiek The Lounge vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas, nuolat veikiantis IRC klientas, kuris palaiko ryšį ir saugo visą tavo žinučių istoriją visuose įrenginiuose.
Rinkis VPS planą The Lounge
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su The Lounge
„The Lounge“ yra savarankiškai talpinamas žiniatinklio IRC klientas, kuris veikia kaip nuolatinis IRC bouncer'is – palaikantis ryšį su tinklais 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kad niekada nepraleistum pranešimų. Jis saugo visą pokalbių istoriją ir sinchronizuoja perskaitymo žymeklius visuose tavo įrenginiuose per interaktyvią naršyklės sąsają.
Savarankiškai talpinant „The Lounge“ VPS serveryje, kiekvienas vartotojas įgyja nuolatinį IRC buvimą, nereikalaujant atskiros BNC paslaugos. Jis palaiko kelias vartotojų paskyras, SASL ir LDAP autentifikavimą, tiesioginius pranešimus, nuorodų peržiūras ir vienu metu veikiančius prisijungimus prie kelių IRC tinklų.
Pagrindinės The Lounge savybės
Nuolatinis ryšys
„The Lounge“ lieka prisijungęs prie IRC tinklų 24/7 tavo VPS serveryje, todėl nepraleisi jokių žinučių, net kai tavo įrenginiai yra neprisijungę.
Visa žinučių istorija
Visi pranešimai yra saugomi serveryje ir sinchronizuojami visuose įrenginiuose, suteikiant tau visą istoriją iš bet kurios naršyklės.
Daugiatinklis palaikymas
Prisijunk prie kelių IRC tinklų vienu metu su atskiromis paskyromis kiekvienam vartotojui tavo serveryje.
Tiesioginiai pranešimai
Gauk mobiliuosius ir stalinių kompiuterių tiesioginius pranešimus apie paminėjimus ir tiesiogines žinutes, nereikės laikyti atidaryto naršyklės skirtuko.
Kodėl verta naudoti The Lounge Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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