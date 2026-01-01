Įdiek Homebox vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama namų inventoriaus sistema, skirta sekti, tvarkyti ir valdyti tavo asmeninius daiktus, užtikrinant visišką privatumą.
Rinkis VPS planą Homebox
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Homebox
„Homebox“ yra inventoriaus ir organizavimo sistema, sukurta specialiai namų vartotojams, norintiems susisteminti savo asmeninius daiktus. Ji leidžia kataloguoti daiktus su nuotraukomis, pasirinktiniais laukais ir vietos žymėmis, tuo pačiu sekti garantijas, pirkimo datas ir vertes draudimo dokumentams. QR kodo ženklinimas leidžia lengvai identifikuoti ir rasti daiktus įvairiose patalpose ar saugojimo vietose.
Savarankiškai talpinant „Homebox“ savo VPS serveryje, jautrūs inventoriaus duomenys – įskaitant informaciją apie vertingus daiktus ir pirkimo istoriją – išlieka visiškai privatūs, be jokių prenumeratos mokesčių, saugojimo apribojimų ir trečiosios šalies paslaugos nutraukimo rizikos, dėl kurios prarastumėte prieigą prie savo duomenų.
Pagrindinės Homebox savybės
QR kodo žymėjimas
Generuok ir nuskaityk QR kodus greitam daiktų identifikavimui, sumažindamas paieškos laiką didelėse kolekcijose ir saugojimo vietose.
Garantijos sekimas
Įrašyk pirkimo datas, garantijas ir kvitus su priminimais apie galiojimo pabaigą, kad niekada nepraleistum pretenzijos pateikimo termino.
Lokacija pagrįsta organizacija
Priskirk daiktus konkretiems kambariams ar saugojimo vietoms ir ieškok pagal vietą, kad akimirksniu rastum bet ką.
Vertės ir draudimo sekimas
Registruoti daiktų vertes ir generuoti ataskaitas namų draudimo dokumentacijai ir grynosios vertės apskaičiavimui.
Kelių naudotojų namų ūkiai
Dalykis savo inventoriumi su šeimos nariais, suteikdamas leidimus kartu valdyti namų turtą.
Kodėl verta naudoti Homebox Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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