Įdiek Restreamer vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo tiesioginių transliacijų serveris, kuris priima vaizdo įrašus iš bet kokio šaltinio ir vienu metu transliuoja juos į „YouTube“, „Twitch“ ir pasirinktinius RTMP galinius taškus.
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Ką gali kurti su Restreamer
„Restreamer“ yra atvirojo kodo tiesioginių transliacijų serveris, sukurtas datarhei, kuris teikia verslo lygio transliacijų galimybes per prieinamą žiniatinklio sąsają. Jis priima vaizdo įrašus iš internetinių kamerų, IP kamerų ir tiesioginių srautų, konvertuoja tarp RTMP, HLS, SRT ir WebRTC protokolų ir vienu metu platina į kelias platformas – „YouTube“, „Twitch“, „Facebook Live“ ar bet kurią pasirinktinę RTMP paskirties vietą – iš vieno šaltinio.
Savarankiškas „Restreamer“ talpinimas pašalina komercinių kelių srautų transliacijų paslaugų mėnesinius mokesčius ir visiškai apsaugo vaizdo srautus nuo trečiųjų šalių platformų, o tai svarbu konfidencialioms transliacijoms, tokioms kaip vidiniai mokymai, privatūs renginiai ar pranešimai prieš išleidimą. Dedikuotas VPS pralaidumas užtikrina stabilų bitų perdavimo spartą ir nuoseklią srauto kokybę, kurios negali garantuoti bendrosios talpinimo aplinkos.
Pagrindinės Restreamer savybės
Daugiaplatformė transliacija
Transliuokite vieną vaizdo šaltinį į „YouTube“, „Twitch“, „Facebook Live“ ir pasirinktinius RTMP galinius taškus vienu metu, nenaudodami kelių kodavimo įrenginių egzempliorių.
Protokolo konvertavimas
Priima RTMP, SRT ar kitus įvesties formatus ir išveda HLS, WebRTC ar RTMP, kad bet kuris žiūrovo įrenginys ar platforma galėtų gauti jūsų srautą.
Automatinis pakartotinis prisijungimas
Tvarko tinklo nutrūkimus ir šaltinio trikdžius be rankinio įsikišimo, užtikrindamas transliacijų veikimą per laikinus gedimus.
Žiniatinklio valdymas
Konfigūruokite šaltinius, paskirties vietas ir kodavimo nustatymus per naršyklės sąsają, be komandinės eilutės žinių ar sudėtingo srautinio perdavimo programinės įrangos nustatymo.
Transliacijos įrašymas
Archyvuokite tiesiogines transliacijas tiesiogiai į nuolatinę saugyklą, skirtą pakartotinei peržiūrai po renginio, atitikties reikalavimų išsaugojimui arba turinio pritaikymui kitiems tikslams, be papildomų paslaugų.
Kodėl verta naudoti Restreamer Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
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Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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