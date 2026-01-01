Įdiekite „Cockpit CMS“ vienu spustelėjimu.
Lengvas API-first headless TVS kūrėjams, kuriems reikia lankstaus turinio modeliavimo be monolitinės TVS keliamo nereikalingo sudėtingumo.
Rinkis VPS planą Cockpit CMS
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Cockpit CMS
„Cockpit“ yra moderni „headless“ turinio valdymo sistema, sukurta kūrėjų darbo eigoms. Ji suteikia švarią, intuityvią sąsają turinio tipams, kolekcijoms ir pavieniams įrašams apibrėžti, tada automatiškai generuoja RESTful ir GraphQL API kiekvienam turinio modeliui – nereikia jokio pasirinktinio API kodo. Dėl savo lengvo svorio užtikrinami greitesni diegimai ir mažesnis resursų suvartojimas, palyginti su tradicinėmis TVS platformomis.
Savarankiškai talpinant „Cockpit“ savo VPS serveryje, redakcinis turinys, naudotojų duomenys ir API prieigos raktai lieka tavo infrastruktūroje. Tu išlaikai visišką kontrolę API užklausų limitams, autentifikavimui ir saugyklai, tiekiant turinį bet kokiai front-end sistemai – „React“, „Vue“, „Angular“, mobiliosioms programėlėms ar statinių svetainių generatoriams, tokiems kaip „Next.js“ ir „Gatsby“.
Pagrindinės Cockpit CMS savybės
API pagrindu turinio pristatymas
Kiekviena turinio kolekcija automatiškai gauna REST ir GraphQL galinius taškus, paruoštus tiekti duomenis bet kokiai priekinei sąsajai ar mobiliajai programėlei.
Lankstus turinio modeliavimas
Apibrėžk pasirinktinius laukų tipus, įdėtąsias struktūras ir turinio ryšius, nerašant schemos migracijų.
Svetainės kalbų palaikymas
Valdyk lokalizuotą turinį integruotai tarptautinėms svetainėms be papildomų įskiepių ar išorinių vertimo paslaugų.
Vaidmenimis pagrįsti leidimai
Suteikite detalizuotus prieigos lygius redaktoriams, bendradarbiams ir API klientams, kad kiekvienas vaidmuo galėtų pasiekti tik tai, ką jam leidžiama.
Webhook integracija
Paleiskite automatizuotas darbo eigas ir talpyklos išvalymus, pasikeitus turiniui, naudodami konfigūruojamus „webhook“ galinius taškus.
Kodėl verta naudoti Cockpit CMS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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