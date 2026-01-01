Iki 69 % nuolaida Cockpit CMS

Įdiekite „Cockpit CMS“ vienu spustelėjimu.

Lengvas API-first headless TVS kūrėjams, kuriems reikia lankstaus turinio modeliavimo be monolitinės TVS keliamo nereikalingo sudėtingumo.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite „Cockpit CMS“ vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Cockpit CMS

69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Cockpit CMS

„Cockpit“ yra moderni „headless“ turinio valdymo sistema, sukurta kūrėjų darbo eigoms. Ji suteikia švarią, intuityvią sąsają turinio tipams, kolekcijoms ir pavieniams įrašams apibrėžti, tada automatiškai generuoja RESTful ir GraphQL API kiekvienam turinio modeliui – nereikia jokio pasirinktinio API kodo. Dėl savo lengvo svorio užtikrinami greitesni diegimai ir mažesnis resursų suvartojimas, palyginti su tradicinėmis TVS platformomis.

Savarankiškai talpinant „Cockpit“ savo VPS serveryje, redakcinis turinys, naudotojų duomenys ir API prieigos raktai lieka tavo infrastruktūroje. Tu išlaikai visišką kontrolę API užklausų limitams, autentifikavimui ir saugyklai, tiekiant turinį bet kokiai front-end sistemai – „React“, „Vue“, „Angular“, mobiliosioms programėlėms ar statinių svetainių generatoriams, tokiems kaip „Next.js“ ir „Gatsby“.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Cockpit CMS savybės

API pagrindu turinio pristatymas

Kiekviena turinio kolekcija automatiškai gauna REST ir GraphQL galinius taškus, paruoštus tiekti duomenis bet kokiai priekinei sąsajai ar mobiliajai programėlei.

Lankstus turinio modeliavimas

Apibrėžk pasirinktinius laukų tipus, įdėtąsias struktūras ir turinio ryšius, nerašant schemos migracijų.

Svetainės kalbų palaikymas

Valdyk lokalizuotą turinį integruotai tarptautinėms svetainėms be papildomų įskiepių ar išorinių vertimo paslaugų.

Vaidmenimis pagrįsti leidimai

Suteikite detalizuotus prieigos lygius redaktoriams, bendradarbiams ir API klientams, kad kiekvienas vaidmuo galėtų pasiekti tik tai, ką jam leidžiama.

Webhook integracija

Paleiskite automatizuotas darbo eigas ir talpyklos išvalymus, pasikeitus turiniui, naudodami konfigūruojamus „webhook“ galinius taškus.

Kodėl verta naudoti Cockpit CMS Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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