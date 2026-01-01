Įdiek Kimai vienu spustelėjimu.
Nemokama ir atvirojo kodo laiko stebėjimo platforma, skirta laisvai samdomiems specialistams, agentūroms ir komandoms, registruoti apmokestinamas valandas ir generuoti sąskaitas faktūras.
Rinkis VPS planą Kimai
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Kimai
Kimai yra brandi atvirojo kodo laiko apskaitos programa, kuri suteikia laisvai samdomiems darbuotojams, agentūroms ir įmonėms patikimą būdą registruoti apmokamas valandas, valdyti klientų projektus ir rengti tikslias sąskaitas faktūras. Su švaria žiniatinklio sąsaja, kelių vartotojų palaikymu ir vaidmenimis pagrįstomis teisėmis, ji tinka tiek individualiam kūrėjui, sekančiam savo laiką, tiek agentūrai, koordinuojančiai dešimtis komandos narių, dirbančių su daugeliu klientų.
Skirtingai nei SaaS laiko apskaitos įrankiai, kurie apmokestina už kiekvieną vietą, savo VPS serveryje talpinamas Kimai reiškia jokių pasikartojančių prenumeratos mokesčių ir visišką tavo laiko įrašų bei atsiskaitymo duomenų nuosavybę. Šiame šablone yra MySQL, skirtas patvariam, gamybai paruoštam duomenų saugojimui.
Pagrindinės Kimai savybės
Apmokestinamų valandų sekimas
Įjunk ir išjunk laikmačius arba įvesk valandas rankiniu būdu bet kuriam klientui, projektui ar veiklai, kad sąskaitos būtų tiksliai apskaitomos.
Sąskaitos faktūros generavimas
Kurk sąskaitas faktūras tiesiogiai iš sekamų laiko įrašų, neeksportuojant į atskirą įrankį.
Išsamios ataskaitos
Filtruok ataskaitas pagal vartotoją, projektą, klientą ar laikotarpį, kad suprastum panaudojimą ir palaikytum klientų atsiskaitymą.
Įskiepių išplečiamumas
Išplėsk Kimai su bendruomenės įskiepiais, skirtais pritaikytoms darbo eigoms, integracijoms ir papildomiems eksportavimo formatams.
Kodėl verta naudoti Kimai Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.