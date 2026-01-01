Įdiek Radicale vienu spustelėjimu.
Lengvas, savo serveryje talpinamas CalDAV ir CardDAV serveris, skirtas kalendorių ir kontaktų sinchronizavimui visuose tavo įrenginiuose.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Radicale
„Radicale“ yra mažas, paprastas, be rūpesčių „CalDAV“ (kalendoriaus) ir „CardDAV“ (kontaktų) serveris, parašytas „Python“ kalba. Jis palaiko standartinius protokolus, kuriuos natūraliai palaiko kiekviena moderni operacinė sistema – „iOS“, „macOS“, „Android“, „Thunderbird“, „Outlook“, „GNOME“, „KDE“ – todėl kalendoriai ir kontaktai sinchronizuojami su tavo įrenginiais neįdiegiant jokių specialių programėlių ar naršyklės plėtinių.
Savo VPS serveryje talpinant „Radicale“, visi įvykiai, adresai ir bendrinami kalendoriai lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne perduodami kalendoriaus SaaS paslaugai. Serveris saugo kolekcijas kaip paprastus failus diske, nereikalauja duomenų bazės ir patogiai veikia kartu su kitomis programomis dėl savo mažo „Python“ resursų poreikio.
Pagrindinės Radicale savybės
Standartinis CalDAV ir CardDAV
Vietinis sinchronizavimas su iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME ir KDE be trečiųjų šalių klientų – kiekviena moderni operacinė sistema palaiko protokolus iš karto.
Failais pagrįsta saugykla
Kalendoriai ir kontaktai saugomi kaip paprasti iCalendar ir vCard failai diske – juos lengva kurti atsargines kopijas, valdyti versijas ar perkelti be duomenų bazių iškėlimų.
Daugelio vartotojų su bendrinimu
Kiekvienas prisijungęs vartotojas turi savo kolekcijas su pasirenkamomis bendrinimo taisyklėmis bendriems šeimos ar komandos kalendoriams.
Mažas išteklių pėdsakas
Grynas Python serveris be duomenų bazės paleidžiamas per kelias sekundes ir naudoja dešimtis megabaitų atminties – puikiai tinka mažiausiems VPS planams.
Žiniatinklio administravimo sąsaja
Integruota naršyklės UI leidžia vartotojams naršyti kolekcijas, kopijuoti CalDAV/CardDAV URL adresus kliento nustatymams ir patikrinti, ar viskas veikia.
Atvirkštiniam tarpiniam serveriui pritaikyta
Sukurta veikti už nginx, Apache ar Traefik su HTTPS užbaigimu aukščiau, kad diegimas būtų paprastas ir saugus.
Kodėl verta naudoti Radicale Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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