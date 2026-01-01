Iki 69 % nuolaida Pastefy

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Savitarnos „pastebin“ su sintaksės paryškinimu daugiau nei 100 kalbų, aplankų tvarkymu, apsauga slaptažodžiu ir REST API programinei prieigai.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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Įdiek Pastefy vienu spustelėjimu.

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KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
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21,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Pastefy

„Pastefy“ yra savo serveryje talpinama „pastebin“ platforma, suteikianti kūrėjams ir komandoms privačią, funkcijomis turtingą alternatyvą viešosioms kodo dalijimosi paslaugoms. Su sintaksės paryškinimu daugiau nei 100 programavimo kalbų, aplankų organizavimu kodo fragmentų rinkiniams, slaptažodžiu apsaugotais įklijavimais ir konfigūruojamu galiojimo laiku, ji apima kiekvieną kodo dalijimosi scenarijų, nesiunčiant jautraus turinio trečiųjų šalių serveriams. REST API leidžia programiškai kurti kodo fragmentus iš CI konvejerio, redaktorių ir automatizavimo scenarijų.

Talpindami „Pastefy“ savo VPS serveryje, API raktus, duomenų bazių prisijungimo duomenis, vidines konfigūracijas ir nuosavą logiką išlaikote visiškai savo infrastruktūroje. Pašalinate viešųjų „pastebin“ paslaugų dydžio ir užklausų apribojimus bei įgyjate galimybę taikyti pasirinktines duomenų saugojimo politikas, kurios atitinka jūsų organizacijos saugumo ir atitikties reikalavimus.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Pastefy savybės

Sintaksės paryškinimas

Palaiko daugiau nei 100 programavimo ir žymėjimo kalbų su tiksliu paryškinimu, padarant sudėtingą kodą įskaitomu peržiūrų, derinimo seansų ir porinio programavimo metu.

Slaptažodžiu apsaugoti įkelti tekstai

Užrakink jautrius fragmentus slaptažodžiu, kad tik įgalioti gavėjai galėtų peržiūrėti prisijungimo duomenis, konfigūracijos failus ar nuosavą kodą, bendrinamą trikčių šalinimo metu.

Aplankų organizavimas

Sugrupuokite susijusius fragmentus į aplankus ir palaikykite kuruojamas daugkartinio naudojimo šablonų, konfigūracijos pavyzdžių ir nuorodų diegimų kolekcijas.

Įklijos galiojimas

Nustatykite galiojimo laikus, kad jautri derinimo informacija, laikini prieigos raktai ir incidentų žurnalai būtų automatiškai pašalinti, nereikalaujant rankinio valymo.

REST API prieiga

Kurk ir atsiimk įkeltus tekstus programiškai iš CI/CD vamzdynų, redaktoriaus papildinių ir automatizavimo scenarijų, naudodamas paprastą REST API.

Kodėl verta naudoti Pastefy Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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