Įdiek Pastefy vienu spustelėjimu.
Savitarnos „pastebin“ su sintaksės paryškinimu daugiau nei 100 kalbų, aplankų tvarkymu, apsauga slaptažodžiu ir REST API programinei prieigai.
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Ką gali kurti su Pastefy
„Pastefy“ yra savo serveryje talpinama „pastebin“ platforma, suteikianti kūrėjams ir komandoms privačią, funkcijomis turtingą alternatyvą viešosioms kodo dalijimosi paslaugoms. Su sintaksės paryškinimu daugiau nei 100 programavimo kalbų, aplankų organizavimu kodo fragmentų rinkiniams, slaptažodžiu apsaugotais įklijavimais ir konfigūruojamu galiojimo laiku, ji apima kiekvieną kodo dalijimosi scenarijų, nesiunčiant jautraus turinio trečiųjų šalių serveriams. REST API leidžia programiškai kurti kodo fragmentus iš CI konvejerio, redaktorių ir automatizavimo scenarijų.
Talpindami „Pastefy“ savo VPS serveryje, API raktus, duomenų bazių prisijungimo duomenis, vidines konfigūracijas ir nuosavą logiką išlaikote visiškai savo infrastruktūroje. Pašalinate viešųjų „pastebin“ paslaugų dydžio ir užklausų apribojimus bei įgyjate galimybę taikyti pasirinktines duomenų saugojimo politikas, kurios atitinka jūsų organizacijos saugumo ir atitikties reikalavimus.
Pagrindinės Pastefy savybės
Sintaksės paryškinimas
Palaiko daugiau nei 100 programavimo ir žymėjimo kalbų su tiksliu paryškinimu, padarant sudėtingą kodą įskaitomu peržiūrų, derinimo seansų ir porinio programavimo metu.
Slaptažodžiu apsaugoti įkelti tekstai
Užrakink jautrius fragmentus slaptažodžiu, kad tik įgalioti gavėjai galėtų peržiūrėti prisijungimo duomenis, konfigūracijos failus ar nuosavą kodą, bendrinamą trikčių šalinimo metu.
Aplankų organizavimas
Sugrupuokite susijusius fragmentus į aplankus ir palaikykite kuruojamas daugkartinio naudojimo šablonų, konfigūracijos pavyzdžių ir nuorodų diegimų kolekcijas.
Įklijos galiojimas
Nustatykite galiojimo laikus, kad jautri derinimo informacija, laikini prieigos raktai ir incidentų žurnalai būtų automatiškai pašalinti, nereikalaujant rankinio valymo.
REST API prieiga
Kurk ir atsiimk įkeltus tekstus programiškai iš CI/CD vamzdynų, redaktoriaus papildinių ir automatizavimo scenarijų, naudodamas paprastą REST API.
Kodėl verta naudoti Pastefy Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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