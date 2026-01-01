Įdiek Joplin Server vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama sinchronizavimo posistemė, skirta Joplin, išlaikanti tavo užrašus ir priedus privačius visuose įrenginiuose.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Joplin Server
Joplin Server yra savarankiškai talpinamas sinchronizavimo backend serveris, skirtas populiariai atvirojo kodo Joplin užrašų programai, suteikiantis saugų, privatų centrą užrašams, darbams, užrašų knygelėms ir priedams sinchronizuoti tarp stalinių, mobiliųjų ir terminalo klientų – nesinaudojant trečiųjų šalių debesies paslaugomis, tokiomis kaip Dropbox ar OneDrive.
Talpindamas Joplin Server savo VPS, tu visiškai kontroliuoji savo asmeninę žinių bazę. Tu nustatai saugojimo limitus, apibrėži atsarginių kopijų politiką ir pasirenki, ar įjungti end-to-end šifravimą – jokių prenumeratos mokesčių, jokio duomenų gavybos ir jokio priklausomumo nuo platformos.
Pagrindinės Joplin Server savybės
Privatus užrašų sinchronizavimas
Sinchronizuok užrašus, užrašų knygeles ir priedus visuose tavo įrenginiuose per savo serverį, be jokių trečiųjų šalių debesies paslaugų, tvarkančių tavo duomenis.
Šifravimas nuo galo iki galo
Apsaugok užrašų turinį kliento pusės šifravimu, kad tik tu galėtum skaityti savo užrašus – net serveris niekada nemato atviro teksto.
Kelių naudotojų palaikymas
Sukurk atskiras paskyras šeimos nariams ar kolegoms, kiekvienam su savo užrašų rinkiniu ir konfigūruojamomis saugyklos kvotomis.
Pastabų dalijimasis
Dalinkitės atskirais užrašais ar užrašų knygelėmis su kitais „Joplin Server“ naudotojais ir valdykite prieigos teises tiesiogiai iš kliento programėlių.
Visos klientų platformos
Prijunkite „Joplin“ klientus sistemoje „Windows“, „macOS“, „Linux“, „iOS“ ir „Android“ – kiekvienas įrenginys sinchronizuojasi su tuo pačiu serveriu naudodamas standartinį „Joplin“ sinchronizavimo protokolą.
Kodėl verta naudoti Joplin Server Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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