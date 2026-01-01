Įdiek Peppermint vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo užklausų valdymo ir pagalbos tarnybos sistema, skirta valdyti klientų užklausas, vidines IT problemas ir komandos darbo eigą.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Peppermint
„Peppermint“ yra atvirojo kodo bilietų ir pagalbos tarnybos sprendimas, sukurtas kaip lengva alternatyva „Zendesk“ ir „Jira“. Jis suteikia palaikymo komandoms, IT skyriams ir mažoms įmonėms aiškią eilę klientų užklausoms registruoti, vidinėms problemoms sekti ir sprendimams bendradarbiaujant rasti, be agento licencijavimo mokesčių ar jautrių pokalbių duomenų siuntimo trečiosios šalies SaaS tiekėjui.
Savo VPS serveryje talpinant „Peppermint“, visi bilietai, klientų įrašai ir vidiniai užrašai lieka tavo kontrolėje. Pridėta „PostgreSQL“ duomenų bazė užtikrina patvarų bilietų istorijos saugojimą, o asmeninis „markdown“ užrašų knygelė su užduočių sąrašais suteikia kiekvienam agentui privačią erdvę organizuoti savo darbą kartu su bendra eile.
Pagrindinės Peppermint savybės
Markdown bilietų redaktorius
Kurkite bilietus ir atsakymus išplėstiniame „Markdown“ redaktoriuje su failų priedais, kad pokalbiuose būtų išsaugomas formatavimas, kodo blokai ir ekrano nuotraukos.
Asmeninės užrašinės
Kiekvienas agentas gauna privačią Markdown pagrindu sukurtą užrašinę su užduočių sąrašais, kad galėtų sekti individualų darbą kartu su bendra užklausų eile.
Kliento istorijos žurnalas
Kiekviena sąveika su klientu įrašoma į jo profilį, kad agentai matytų visą ankstesnių užklausų kontekstą prieš atsakydami į naują.
Prieiga pagal vaidmenis
Išsamios vaidmenų teisės leidžia administratoriams valdyti, kurie agentai gali peržiūrėti, komentuoti ar išspręsti konkrečias užklausų kategorijas.
REST API integracija
Dokumentuota REST API leidžia tau siųsti užklausas iš stebėjimo įrankių, sinchronizuoti duomenis su CRM sistemomis arba kurti individualizuotus prietaisų skydelius naudojant „Peppermint“.
Reaguojanti sąsaja
Vartotojo sąsaja sukurta ekranams nuo mobiliųjų iki 4K, kad agentai galėtų rūšiuoti užklausas iš bet kokio įrenginio, neprarasdami naudojamumo.
Kodėl verta naudoti Peppermint Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Apache Answer
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